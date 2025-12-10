Epson impulsa productividad empresarial en El Salvador

Epson eligió El Salvador para llevar a cabo el Partner X debido al notable desarrollo del país en productos comerciales durante los últimos años, impulsado por el crecimiento empresarial y manufacturero.

Foto: Epson.

San Salvador. Epson realizó en El Salvador el evento Partner Experience (Partner X), un encuentro destinado a mostrar nuevas perspectivas y anunciar innovaciones diseñadas para optimizar los procesos de impresión.

Partner X El Salvador demostró los beneficios tangibles de la tecnología Epson: ahorro energético de hasta un 86% frente a impresoras láser a color, reducción del costo por página, disminución en el consumo de papel (hasta un 49% en promedio, según el modelo) sin sacrificar calidad de impresión. Además, se presentaron soluciones de proyección para aulas y espacios corporativos, desarrolladas para potenciar la participación de los estudiantes y la versatilidad en reuniones.

El evento incluyó un piso de demostración con diversas líneas corporativas, favoreciendo el acercamiento comercial y el fortalecimiento de relaciones con distribuidores y clientes de sectores como banca, retail, salud, educación y gobierno.

Todo dentro de una experiencia interactiva que permitió comparar tecnologías tradicionales con las propuestas más recientes de la marca.

El experto en energía renovable, sustentabilidad y eficiencia energética, Marlon Castro destacó los principales acuerdos globales que han orientado la lucha contra el calentamiento global, como el Acuerdo de París y el Plan de Descarbonización de Naciones Unidas, alineados con la visión de Epson en esta materia.

La empresa ha establecido diversas metas medioambientales que refuerzan su compromiso con los pilares Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG, siglas en inglés).

Entre estas iniciativas se encuentra la Visión Ambiental 2030, que contempla la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos cinco años y el apoyo a programas de reforestación. En este ámbito, la compañía ya ha contribuido con la plantación de 15,353 árboles en bosques de América Latina.

Epson eligió El Salvador para llevar a cabo el Partner X debido al notable desarrollo del país en productos comerciales durante los últimos años, impulsado por el crecimiento empresarial y manufacturero. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), retomados por el Centro Nacional de Registros (CNR), la economía salvadoreña creció un 4.1% en el segundo trimestre de 2025, superando el 2.3% del primer trimestre.

En línea con su enfoque en sustentabilidad, innovación y eficiencia energética, cabe destacar la reciente colaboración de Epson con la COP30, celebrada en Belém, Pará, Brasil, del 10 al 21 de noviembre.

Como parte de esta cooperación, se proporcionó a la COP30 una línea de impresoras de inyección de tinta para empresas que no utilizan tóner plástico en polvo.

Gracias a la tecnología PrecisionCore Heat-Free, se logró un considerable ahorro de energía y una menor huella de carbono.

Durante los 12 días del evento se realizaron más de 355 mil impresiones, con un promedio de 2 mil páginas por impresora. Durante las pruebas, la tecnología de Epson redujo el tiempo de impresión de credenciales de 27 a 7 segundos, frente a los procesos utilizados en ediciones anteriores.