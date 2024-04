Entre el sábado y el domingo más de diez conductores ebrios fueron detenidos

Así se busca evitar los accidentes de tránsito provocados por conductores que irrespetan la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual establece prisión si la persona es detectada con 100 miligramos, o más, por decilitro de alcohol en aire espirado.

Foto: SDP.

San Salvador. Entre la noche del sábado 30 y madrugada del domingo 31 de marzo, el Viceministerio de Transporte y la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil instalaron controles vehiculares y antidopaje en puntos estratégicos, a escala nacional.

En consecuencia, 12 personas fueron capturadas por el delito de conducción peligrosa y serán llevadas ante un tribunal para ser juzgadas. “Para poder recuperar los documentos de conducir deberán pasar por un curso de reeducación vial, además del proceso judicial y la multa que se les impone de muy grave por el delito cometido”, dijo el viceministro de Transporte, Nelson Reyes.

“Se trata de delincuentes que han tomado la decisión de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Ellos han cometido un delito y como tales serán juzgados”, afirmó el funcionario.

Los 12 detenidos se suman a otros 16 capturados el sábado 24 de marzo en un punto de control establecido en San Juan Opico, La Libertad. Uno de los cosos es el del motociclista, Luis Coca, quien solamente fue multado por conducir con un resultado mayor a 50 milígramos por decilitro de alcohol en aire espirado, su prueba arrojó 85; la ley solo admite detención para quienes sobrepasan los 100 milígramos.

“Podemos causar un accidente, en mi caso ando en moto. Como padre de familia no me gustaría que un hijo sea atropellado por un ebrio. Esto me va a servir para tomar conciencia para la próxima no tener este error”, afirmó Coca, al observar importante este tipo de estrategias.