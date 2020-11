Enfermedades raras ¿Qué sabemos y cómo las afrontamos?

El 29 de febrero, un día raro porque ocurre una vez cada cuatro años, se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Raras; “es un día raro durante el cual se quiere lograr la concientización de profesionales en salud sobre la necesidad de diagnosticar, lograr acceso a la medicación y que el apoyo y medicación se pueda mantener en el tiempo.

Fotos: Periódico Equilibrium/Sanofi.

San Salvador. En Centroamérica hay prevalencia de enfermedades raras que no se alejan de las prevalencias a nivel mundial. En El Salvador, por ejemplo, hay casos como el de la enfermedad de Pompe.

Esta tiene un origen genético, que se genera porque hacen faltan encimas en las células para su limpieza; afectan las células musculares que le hacen perder al paciente la capacidad de movilización progresivamente y afecta hasta la respiración.

Se sabe que en el mundo hay 350 millones de personas que padecen esta y otras enfermedades raras; de ese universo de personas afectadas, 22 millones son pacientes de Latinoamérica y, de éstos, unos cinco millones son centroamericanos, explica la Doctora Jordana Zalcman, Directora Médica de Sanofi Genzyme.

Una de cada dos mil personas tiene una enfermedad rara; esto puede no decirnos nada, hasta que pasa en nuestras familias.

Aunque no todas las personas están diagnosticadas, esos son los datos de las enfermedades raras en la región.

¿Por qué raras?

En los últimos años se ha acuñado el concepto de enfermedades de baja prevalencia, como un intento de no estigmatizar con la palara “rara”; pero se llaman así por definición, porque no son muy frecuentes y no se conoce mucho sobre ellas.

La Dra. Zalcman ejemplifica: “en 15 años en mi carrera he oído hablar a lo sumo cuatro veces de enfermedades raras, eso se debe a que las de alta prevalencia hacen desconocer otras enfermedades y un médico no piensa en lo que no se conoce y no se diagnostica”.

La enfermedad de Gaucher, otra enfermedad rara, afecta el vaso o hígado grande y disminuye la cantidad de hemoglobina baja; produce inflamación en el estómago. Esto último hace pensar que la persona tenga parásitos intestinales, que es lo más frecuente en nuestros medios y sobre todo en zonas rurales.

La Dra. Zalcman dice que ante esta realidad, la campaña de sensibilización sobre enfermedades raras se hace por los mismos profesionales de salud para que se tenga una posibilidad diagnóstica certera.

“Muchas veces se tarda hasta diez años en lograr el diagnóstico correcto, si es que se diagnostica”, advierte la profesional en medicina.

El 80 por ciento de estas enfermedades es de origen genético y se inician a veces a los cinco años, por ello el tratamiento pediátrico en estos casos cobra mayor importancia.

Tratamiento

Tratar estas enfermedades hace posible el diagnóstico tempranamente y dar tratamiento si es tratable, pero por ser enfermedades crónicas y progresiva, la mayoría de estas no son curables, sobre todo las genéticas.

Sin embargo, los avances de la ciencia permiten dar terapias para que se generen estados de estabilización mediante tratamientos permanentes.

Quienes tiene esta oportunidad de terapia mejora su estilo de vida y se equipara a expectativas de vida de personas con condiciones óptimas para vivir hasta edades avanzadas, en virtud de sus enfermedades tratables.

Como congénitas, estas enfermedades no necesariamente se transmiten a la primera generación, sino, sobre todo a quienes tienen características autosómicas recesivas.

Sanofi tiene claro compromiso hacia un grupo especial hacia el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras, las genéticas y las de depósito lisosomal donde a la célula les falta limpiadores y se acumulan sustancias tóxicas.

Enfermedades tratadas por Sanofi

Son cuatro enfermedades raras con las que Sanofi trabaja en cuanto a su tratamiento: Gaucher, fabry, mucolipidosis tipo I y de Pompe.

En estos casos, la compañía desarrolla ciencia y tecnología para generar, con biotecnología, las encimas que hacen falta a los pacientes para su estabilización.

También mantiene un programa robusto de diagnósticos con pruebas especiales para detectar mutaciones. Estos programas no tienen consto para pacientes ni para las instituciones de salud.

Sanofi también otorga donaciones caritativas para que pacientes de escasos recursos que son ayudados por el laboratorio cumplan sus procesos, proveyéndoles terapias.

Otro compromiso de la compañía es el esfuerzo médico continuo de sensibilizar a personal de salud en cuanto a diagnósticos, capacitando e informando de los avances en esta materia; se hace también con personas o comunidades, familiares de pacientes, etc.

Finalmente, se desarrollan nuevas tecnologías para que otras enfermedades raras distintas puedan ser tratables y las que son tratables que sean más sencillas y accesibles.

29 de febrero

El compromiso de Sanofi es integral y trabaja en dos líneas:

Primero, que el paciente sea conscientemente educado sobre su condición para que la comunidad sea inclusiva; segundo, cuando se trata de niñez, que sus padres sean comprendidos para que acompañen a sus hijos en los tratamientos.

No son invisibles

En el mundo hay 7mil enfermedades que son raras, pero no invisibles; existen tratamientos para muchas de estas y tener diagnósticos certeros si se acude a centros especializados o si los médicos tienen mayor conocimiento y conciencia de estas enfermedades, es vital.

Con todo ello, Sanofi pide no desmayar ante la falta de respuesta en una situación de salud que no está resuelta, Quienes padecen deterioro de salud sin conocer un diagnóstico, deben acercarse a los centros de mayor especialidad, de informarse adecuadamente a través de los medios de comunicación, escuchar toda información y dé a conocer su situación en su familia, en su comunidad, pide la Dra Zalcman.