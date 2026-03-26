En vacaciones de verano habrá conciertos con grupos nacionales e internacionales

Los eventos se desarrollarán el sábado 28 de marzo en el Centro Histórico de San Salvador y en Sunset Park, de La Libertad, el 2 de abril.

Foto referencial: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Antes de su esperado viaje a Coachella ( Empire Polo Club, Indio, California, Estados Unidos), los Hermanos Flores se despiden de su público salvadoreño con un concierto en el corazón de la capital el próximo sábado 28 de marzo.

Este es uno de los conciertos nacionales de la temporada, que se llevará a cabo en Plaza Gerardo Barrios, Centro Histórico de San Salvador, de 8:30 p.m. a 10:00 p.m.

Previo a la presentación de los Hermanos Flores, se presentarán Los Corsarios, de 4:00 p.m. a 5:30 p.m; y DJ Sabroson, de 5:30 p.m. a 8:30 p.m., anunciaron los organizadores del evento.

En el concierto internacional de Ska Latino programado para el jueves 2 de abril, se presentarán en Sunset Park, La Libertad, se presentará Sr. Bikini (de México) de 3:00 p.m. a 4:00 p.m; Out of Control Army (de México), de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.; Adhesivo (de El Salvador) de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.; y Los Rabanes (de Panamá) | 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

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