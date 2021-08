Emprendedor denuncia falta de apoyo, Alcaldía apela a ordenanza

No es cierto que no se quiera apoyar a las personas emprendedoras, al contrario; pero hay ordenanzas para mantener la ciudad en mejores condiciones para evitar desorden dice unidad de prensa de la Alcaldía

Foto referencial: Alcaldía Municipal

Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Aunque un emprendedor que intentó buscar una oportunidad en Antiguo Cuscatlán, para impulsar su pequeño negocio, acudió a la Alcaldía encabezada por Milagro Navas, este no tuvo éxito y debió abandonar su intento, ante la amenaza de agentes de la Policía de Prevención Ciudadana (antes CAM) de decomisarle su producto.

El caso fue expuesto en redes sociales por el usuario @VQC_Oficial, porque se sintió desprotegido y falto de apoyo para iniciar un negocio que le permita ingresos económicos.

El Departamento de Prensa de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, explicó, sin embargo, que no es cierto que no se le quiera apoyar a este o a cualquier otro emprendedor que busque los canales adecuados para instalarse; las autoridades han lamentado que, en este caso, no se haya realizado el debido proceso para intentar un inicio exitoso en la instalación del negocio.

Cuando el denunciante se instaló en una zona de la referida ciudad (en Santa Elena) en el entendido que su permiso estaba en trámite en la Alcaldía, agentes de la PPC se lea cercaron para exigirle los permisos municipales que lo habilitaran para comercializar sus productos.

Debido a que estaban en trámite no le permitieron seguir en la zona y debió retirarse, pero en las pláticas que tuvo con un jefe de la PPC a quien identifica como Milton Córdova, en el supuesto que él tendría incidencia en la concesión de permisos, éste le indicó que es la oficina central de la Alcaldía la que ve estos casos.

Pero se explicó de parte de la Alcaldía que, de acuerdo con la Ordenanza Municipal en relación con las ventas ambulantes, no está dando permisos de esta naturaleza para garantizar el orden de la ciudad. “solamente se dan permisos cuando los negocios se establecen en locales en zonas comerciales, pero no en residenciales”, señala la Alcaldía.

“…no estaba aceptando nuevos emprendimientos por no afectar a los que ya tenían años y me dijo que ya ella (Margarita Alfaro, Jefe de Catastro) se había desligado y que el encargado, un tal Tyson del CAM, me siguió explicando que no era por la zona que había estacionado, sino por las llamadas de los otros comerciantes” que lo tenían que quitar de allí, escribió el emprendedor afectado.

Hay Licencia de Funcionamiento de un negocio el que se les concede, pero se debe hacer el trámite correspondiente y, aparentemente, este emprendedor empezó instalándose y luego solicitando los permisos, reclamó la institución municipal.

Además, negó que no se apoye a los emprendedores como lo denunció el emprendedor; al contrario, se organizan Ferias de emprendimiento, para apoyarles, porque se entiende que deben generar ingresos para la supervivencia, pero de momento estas iniciativas están suspendidas debido a la pandemia.