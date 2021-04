Elección de suplentes de CSJ genera confrontación en la AL

Leonardo Bonilla reclamó que ninguno de los tres elegidos ha sido evaluado por esta Asamblea Legislativa, sino que lo hizo la que fungió en 2012 y eso no puede ser posible, apuntó, porque es inconstitucional.

San Salvador. La elección de tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia por parte de los diputados salientes de Arena y FMLN, ha generado reclamos y discusiones entre parlamentarios.

René Portillo Cuadra y Jorge Schafick Handal, defendieron la elección, mientras que Felissa Cristales, Francisco Merino y Reinaldo Cardoza lo desaprobaron. Cuadra se escuda en una sentencia de la Sala de lo Constitucional, para justificar que los electos son el tercio de la CSJ que la actual Asamblea Legislativa le toca elegir, dice.

Lo que este Diputado no dice es que la lista de suplentes que a su conveniencia escogieron, fue una que se discutió hace nueve años.

Loss magistrados suplentes (no necesariamente los juramentados) debieron ser nombrados y juramentados hace varios meses, pero los dos partidos aliados de derecha e izquierda pospusieron el acuerdo hasta a escasos días de dejar la mayoría sus puestos legislativos; hasta entonces, se propusieron elegirlos; Portillo Cuadra dice que no se había hecho la elección porque “había una discusión fuerte en base a los perfiles”.

Algunos de los propuestos no eran respaldados o no alcanzaban los perfiles, argumentó el diputado arenero; pero Reinaldo Cardoza, del PCN, reclamó que, si bien en un primer momento apoyó la elección, luego se retractó porque ni siquiera conoce a los electos y que “no sé a quiénes les daré mi voto”. Los electos son Óscar Antonio Canales Sisco, David Omar Molina Zepeda y Alfredo Rigoberto Méndez Peralta (los dos primeros ya fueron juramentados y el último será juramentado en la siguiente sesión plenaria.

El Diputado Francisco Merino le reclamó al Jefe de Fracción y Presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, porque no tuvo ni la cortesía, dijo, de informarle a la bancada pecenista sobre quiénes son o eran los candidatos a los cuales favorecerían con el nombramiento. “Es una vergüenza a lo que está cayendo esta legislatura”, enfatizó Merino.

El Diputado Guadalupe Vásquez de GANA, consideró que no es ilegal la elección, aunque podría haber quedado pendiente para que lo hiciera la siguiente legislatura; no obstante, criticó que los dos partidos aliados hicieran un procedimiento fraudulento en la Comisión pertinente, para ponerse de acuerdo solo entre estos. Por ello, la fracción no votó en favor o en contra, sencillamente se abstuvo de hacerlo.

Felissa Cristales criticó que los Diputados intentaron elegir a uno de los candidatos en un primer momento, pero no alcanzaron los votos necesarios y que, por ello repitieron la elección hasta que llegaron los diputados suplentes “porque estos solo votan obedeciendo órdenes”.

Leonardo Bonilla reclamó que ninguno de los tres elegidos ha sido evaluado por esta Asamblea Legislativa, sino que lo hizo la que fungió en 2012 y eso no puede ser posible, apuntó, porque es inconstitucional.