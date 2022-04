El verano llega a Walmart con variedad de productos de temporada

La clientela encontrará artículos como piscinas, tiendas de campaña, colchones inflables, hieleras.

Foto: Cortesía.

San Salvador. Para esta temporada de verano 2022 Walmart de México y Centroamérica ofrece a sus clientes lo mejor para sus familias, con productos a precios accesibles, de calidad y con amplia variedad para que disfruten de todo lo necesario en un mismo lugar.

Los clientes que visiten las tiendas de Walmart encontrarán novedosos productos en las categorías de consumo, perecederos, abarrotes, textiles, mercancías generales y artículos de temporada, como piscinas, flotadores y otros accesorios; además de tiendas de campaña, colchones inflables, toldos, sillas plegables y hieleras, que harán más agradables experiencias al aire libre.

“Queremos invitar a todos nuestros clientes a que visiten las tiendas de Walmart en donde encontrarán todo lo que necesitan para disfrutar este verano en familia. Tenemos un surtido amplio para ofrecerles productos de calidad a precios bajos, que estamos seguros, contribuirán a mejorar sus experiencias en la playa o al aire libre”, expresó Sandra Cáceres, Coordinadora de Asuntos Corporativos para Walmart El Salvador.

En el área de frutas y verduras, Walmart ofrece la opción de contribuir al consumo de productos agrícolas locales, desarrollando festivales de Tierra Fértil, apoyando a los agricultores salvadoreños durante todo el año.

Así mismo, los clientes, podrán visitar stands especiales con una mayor exposición de productos agrícolas de cada temporada, como zanahorias, limones, papa soloma, chile verde, cebollines, maíz dulce y cebolla morada.

Los clientes también encontrarán frutas de temporada como mango panadés, guineo de seda, mango tommy y otras, que son de producción nacional.

“A través de nuestros Festivales Tierra Fértil, abrimos una ventana para impulsar el desarrollo sostenible de los pequeños y medianos productores agropecuarios. En El Salvador, el 60% de frutas y hortalizas que se venden en las tiendas de la cadena, son de productores salvadoreños, un 19% (de éstas) pertenece a mujeres agricultoras. En total se benefician 1,353 familias salvadoreñas”, afirmó Ana Fran Villatoro, Gerente de Proveedores Pymes de Walmart México y Centroamérica.

Los horarios de atención al cliente por vacaciones de Semana Santa serán los siguientes: de lunes 11 a jueves 14 de abril, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.; viernes 15 de abril, de 8;00 a.m. a 9:00 p.m.; y sábado 16 y domingo 17 de abril, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.