El Sistema Fedecrédito realizó su tercero y último sorteo Gana Fácil

Foto: Fedecrédito.

San Salvador. El Sistema Fedecrédito cerró el viernes con éxito la promoción Gana Fácil realizando su último sorteo, en el cual se conocieron a los 249 afortunados ganadores de increíbles premios.

Los favorecidos ganaron cuatro pick up Volkswagen Saveiro, 25 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 40 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00.

Participar y ganar en esta increíble promoción fue muy fácil, a todos los socios y clientes se les asignó un número electrónico al realizar diversas operaciones financieras.

Estas son el abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, cobro de Remesas Familiares, apertura o renovación de Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros,

También se les asignaron números por la obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del Sistema Fedecrédito; por cada US $100.00 acumulados en compras con dichas tarjetas y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las mismas.

Asimismo, obtuvieron dos números electrónicos al realizar estas operaciones financieras en FEDE MÓVIL y FEDE BANKING, además de recibir un número adicional al realizar sus transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

Durante el sorteo para dar fe y legalidad del sorteo, estuvo presente Julián Mendoza, Delegado Municipal de San Salvador. “Una vez más llenamos de mucha alegría a los socios y clientes con nuestra increíble promoción Gana Fácil”, comentó Óscar Ruano, Gerente de Negocios de Fedecrédito.

Ruano agregó que “este día estamos cerrando una edición más con broche de oro al conocer los 249 afortunados ganadores de este sorteo. Hacemos la invitación a todos los salvadoreños para que sean parte de nuestras fabulosas promociones haciendo uso de los productos y servicios financieros que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del Sistema Fedecrédito”.