El Sector Azucarero Centroamericano reafirma compromiso contra trabajo infantil

El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, otorgo desde el año 2022 al sector azucarero salvadoreño la declaratoria oficial “Sector azucarero libre de trabajo infantil en el cultivo y cosecha de caña de azúcar”, después de más de dos décadas de trabajo continuo y conjunto.

Foto: AICA.

Ciudad de Guatemala. La Asociación de Azucareros del Istmo Centroamericano (AICA) y sus organizaciones miembros mantiene, por cuarto año consecutivo, su campaña regional “¡Yo te cuido!”.

La iniciativa se implementa coordinadamente en toda la región con el objetivo de educar y sensibilizar a trabajadores, productores de caña y comunidades sobre la importancia de prevenir el trabajo infantil en la agroindustria azucarera.

“En el marco de nuestra estrategia de sostenibilidad, en Guatecaña trabajamos con un propósito claro: que ninguna niña o niño vea interrumpida su infancia por trabajar. Como gremio, estamos convencidos de que el futuro es nuestra cosecha más importante”, comentó Alfredo Vila, presidente de Asazgua.

Desde su creación en 2022, la campaña ha generado más de 800 actividades de sensibilización en las principales zonas productoras de caña de la región, incluyendo talleres, charlas comunitarias, concursos y distribución de materiales educativos dirigidos a fomentar una mayor comprensión sobre los riesgos, consecuencias e implicaciones legales y socioeconómicas del trabajo infantil.

En 2023, la campaña fue reconocida con el galardón internacional “Líderes del Cambio” por parte de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) de la OIT, destacando su enfoque innovador y sostenido, así como su alcance regional.

Carlos Linares Palma, Coordinador Nacional de OIT para Guatemala, reconoció la importancia de continuar impulsando acciones conjuntas.

La campaña cuenta con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

así como el acompañamiento de la Red de Integración Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial (Red INTEGRARSE) y la Federación de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales de Centroamérica (FECAGRO).

De acuerdo con OIT, el trabajo infantil es toda actividad que priva a los niños y niñas de su infancia, su potencial y su dignidad. Afecta su desarrollo físico y psicológico, e interfiere con su derecho a la educación.

En la región, el trabajo infantil está prohibido para todas las personas menores de 14 o 15 años, según la legislación de cada país. El “Trabajo Infantil Peligroso” está prohibido para todas las personas menores de 18 años, ya que afecta el bienestar físico, mental o moral.

Caso de El Salvador

La Política de Cero Tolerancia al Trabajo Infantil se enmarca dentro del “Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para el Cultivo de Caña de Azúcar” implementado por Fundazúcar El Salvador, en coordinación con la Asociación Azucarera de El Salvador y los seis ingenios azucareros del país.

Establece el compromiso del sector azucarero salvadoreño de asegurar la no contratación de personas menores de 18 años en las actividades de la agroindustria.

Anualmente se desarrolla el “Plan de sensibilización” a nivel nacional, el cual contempla el desarrollo de charlas, actividades lúdicas, distribución de material informativo, etc., con el fin de promover un cambio cultural en las comunidades de la zona de influencia sobre los efectos negativos y la prevención del trabajo infantil.