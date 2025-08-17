El Salvador será sede de la copa mundial de tenis femenino

Los salvadoreños que deseen asistir a presenciar los partidos, pueden hacerlo gratuitamente, aseguran las fuentes deportivas.

San Salvador. La Federación Salvadoreña de Tenis (FST) anunció que El Salvador será la sede del Billie Jean King Cup (Copa Mundial de Tenis Femenino), que se jugará del 18 al 23 de agosto.

En el evento internacional participarán 11 países que lucharán por la gloria en el Zona Américas; entre las representantes están las jugadoras de alto nivel de las U.S. Virgin Islands, Saint Lucia, Jamaica, Panamá y Trinidad & Tobago.

La Federación Salvadoreña de Tenis, con el respaldo de INDES El Salvador, se prepara con excelentes instalaciones y una logística de primer nivel para recibir a las delegaciones, ofreciendo canchas impecables, ambiente competitivo y la mejor experiencia para atletas y público, señalan representantes de la institución deportiva.

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno Central, del Ministerio de Turismo, Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador y de la empresa privada.

“Este torneo no solo representa deporte, sino orgullo nacional, turismo deportivo y proyección internacional para nuestro país”, justifican las autoridades de la FST. Los salvadoreños que deseen asistir a presenciar los partidos, pueden hacerlo gratuitamente, aseguran las fuentes deportivas.