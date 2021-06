El Salvador no lo logró, no estará presente en los JJOO de Tokio con el surf

Tal parece que, a Bryan que surfea mejor en su derecha, las olas de La Bocana no le favorecen, a pesar de ello, buscó siempre sumar y no bajar los brazos ni el deseo de mantenerse en el certamen. Pero no se pudo.

Foto: Indes.

La Libertad. El salvadoreño Bryan Pérez finalizó el sábado en la posición 13, aportando 450 puntos al equipo nacional que participó en el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2021 que se realiza en las playas La Bocana y El Sunzal, La Libertad.

Ese esfuerzo del compatriota no fue suficiente para tener al menos un representante del país en los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales por primera vez incluirán el surf como disciplina en estos juegos.

El nacional, el único que se mantenía con vida en esta competición y que accedió a las instancias de la octava ronda de repechaje, tenía que haber avanzado hasta la décima para entrar en la zona de clasificación para obtener un boleto de los cinco que entrega este certamen, en la rama masculina, hacia los Juegos Olímpicos.

Como un balde de agua fría cayó la derrota de Bryan, quien tratando de tomar las mejores olas se le acabó el tiempo para avanzar y para llegar al sueño olímpico de Tokio, tras quedar en el tercer puesto con 9.37 puntos (3.50 y 5.87).

La Bocana no fue el mejor escenario para el surfista salvadoreño, quien vio truncado sus esfuerzos en la octava ronda de repechaje de este certamen.

Y es que el equipo que conformaron los peruanos Miguel Tudela y Lucca Mesinas, que terminaron con scores de 12.74 y 10.77, uno y dos, respectivamente, sacó del camino al salvadoreño, quien hasta entonces había demostrado un gran nivel competitivo y las ganas de conseguir una clasificación olímpica.

Para Mesinas, quien ya había clasificado a la cita olímpica al ganar la medalla de los Juegos Panamericanos Lima 2019 el reto era mantener su cupo. “Es un campeonato duro, sigue siendo duro, ya que caí al repechaje dos, ha sido bastante fuerte”, dijo el peruano, al referirse que debía hacer más heats al día.

Sobre el enfrentamiento con Bryan, el sudamericano lamentó su eliminación. “Es una pena que nos tocó con Bryan, es un gran amigo mío, hemos competido muchas veces acá en los latinoamericanos, en los panamericanos, y siempre quiero pasar con él, pero éramos dos peruanos, obviamente quería pasar con mi compañero de equipo. Bryan es un increíble surfer me hubiera gustado que clasificara a las olimpiadas también, pero bueno, así son la cosas”, dijo.

Un total de 40 atletas estarán presentes en el debut del surf en el calendario oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio. El domingo se definieron los otros doce boletos pendientes, con siete atletas femeninas y cinco masculinos que faltaban para completar los participantes en los juegos.

Tal parece que, a Bryan que surfea mejor en su derecha, las olas de La Bocana no le favorecen, a pesar de ello, buscó siempre sumar y no bajar los brazos ni el deseo de mantenerse en el certamen. Pero no se pudo.