El Salvador espera cerrar 2025 con cuatro millones de visitantes

Gracias al clima de seguridad y tranquilidad que ahora disfrutan los salvadoreños, las personas pueden movilizarse a cualquier lugar y a cualquier hora con total confianza.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador, Enel nuevo escenario de seguridad y atractivos que presenta El Salvador, las autoridades de turismo esperan cerrar el presente año con un total aproximado 4 millones de visitantes internacionales.

La ministra de turismo, Morena Valdez, dijo que la proyección se basa en la cantidad de visitas registradas hasta noviembre pasado, cuando se tenían 3.6 millones de visitantes internacionales.

Valdez agregó que con el cierre proyectado se espera obtener más de $3,500 millones del sector turístico, convirtiéndose en uno de los más pujantes y aportando alrededor del 10 % al Producto Interno Bruto (PIB).

En el último trimestre del año se impulsa aún más este crecimiento, ya que coincide con la temporada navideña y de fin de año, cuando miles de personas deciden viajar al país para disfrutar de las festividades, apuntó la funcionaria.

Para los visitantes nacionales e internacionales, el Centro Histórico de San Salvador se ha convertido en uno de los destinos preferidos.

Valdez consideró que la combinación de seguridad, modernización y espacios revitalizados crea las condiciones ideales para que el país siga creciendo y atrayendo la atención del mundo.