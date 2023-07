El Salvador debuta con triunfo sobre Nicaragua en COCABA 2023

En los primeros dos juegos de este campeonato, Costa Rica y Nicaragua remontaron y también se llevaron el triunfo, ante Honduras y Panamá, respectivamente.

Foto: Indes.

San Salvador. La selección femenina de El Salvador vapuleó 103-42 a Nicaragua en su debut en el Campeonato Centroamericano Mayor Femenino de Baloncesto (COCABA 2023).

Nicaragua tenía varios años de ausencia en torneos internacionales de esta naturaleza y El Salvador aprovechó esa condición para imponerse con aplomo.

Emely Tévez y Destiny Campbell, con 11 y 10 puntos respectivamente, fueron claves en el primer tiempo del juego que sirvió para fortalecer confianza y obligar al rival a redefinir su estrategia.

Hillary Martínez también levantó la mano y aportó 17 puntos en el partido, pero no estuvo sola en ese apartado y Emely Tévez también logró igual puntaje. Mientras que Silvia Vega cerró el juego con 16 unidades.

“Creo que las sensaciones son buenísimas y para nosotras es una victoria que nos da mucho ánimo. Hemos venido trabajando para esto y la meta es el oro”, dijo Hillary Martínez.

El técnico de la selección nicaragüense, David Rosario, reaccionó con realismo ante el resultado de su equipo y señaló que “fue una práctica para El Salvador y para nosotros después de siete años de no estar en torneos internacionales. Nosotros no tenemos la posibilidad de una medalla y eso no es ser pesimista, sino realista”.

En otros partidos

La selección de Costa Rica logró recuperarse de un flojo primer período y terminó ganando por 65-53 a Honduras en el primer partido del COCABA 2023.

Honduras salió intenso y logró establecer una ventaja de 13 puntos (20-7) en el primer cuarto y mantuvo el ritmo en el segundo episodio. El combinado costarricense trató de reaccionar y logró acortar distancia a cinco unidades para irse al descanso con un 28-23.

Las ticas lograron ponerse en ventaja en el juego hasta el final del tercer periodo al colocar en la pizarra un 50-44.

El combinado hondureño se desdibujó en el último período al anotar solo ocho puntos contra 15 de las costarricenses y así sumar su primer revés en el torneo por 53-65.

En el segundo juego de la fecha inaugural, Guatemala remontó a Panamá 64-55 e inició con festejo su participación en el COCABA 2023.

El equipo guatemalteco definió el triunfo en los últimos tres minutos, luego que el juego registrara un 50-50 con 3:59 minutos para el final. En ese lapso, Guatemala anotó 14 puntos contra cinco de las canaleras, que estuvieron en ventaja en tres de los cuatro episodios. Panamá se fue al descanso con un 31-26 y en el tercer rollo estampó un 47-41, pero en la recta final del partido no logró mantener el ritmo ni la ventaja.