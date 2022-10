El diagnóstico aterrador: “usted tiene cáncer de mama”

A través de Asaprecan, Liuva espera obtener una prótesis de seno y un brasier especial, mismo que es posible gracias a la donación que periódicamente hace la empresa de belleza Avon, a esta y a otras instituciones que luchan contra el cáncer. Está en espera porque cada prótesis y cada brasier son personalizados.

San Salvador. Hace dos años, a sus 59, a doña Liuva Lorena Nieto Espinoza un dolor agudo en su seno izquierdo la llevó a una clínica ginecológica. Tras los exámenes pertinentes, los médicos le dieron el aterrador diagnóstico que a toda mujer la llena de espanto: “usted tiene cáncer de mama”.

La ahora sexagenaria, recuerda que su fe y su unión familiar la mantuvieron firme y de pie ante tan desalentadora noticia. Cuando le advirtieron que perdería su mama y que ello le dejaría una profunda huella, solo atinó a decir: “usted dele doctor, con todos los poderes”. Y así fue.

Dos años después de su intervención quirúrgica radical, doña Liuva reconoce que pasar por esta experiencia es un momento difícil desde que se escucha la palabra cáncer, porque se relaciona inmediatamente con la muerte, en la mente de quien la escucha.

“Fue impactante, pero puedo dar testimonio que he ganado la batalla. Cuando me dijeron que tenía cáncer me dije: tendré más a Dios”.

Esta mujer que dibuja en su rostro constantemente una expresión de positivismo, estuvo el pasado 18 de octubre entre varias otras mujeres de diversas edades, cercenadas de alguno de sus senos, señal inequívoca de su batalla cara a cara con la muerte, con el cáncer.

Estaban en el local de la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer (Asaprecan) con la cual la empresa Avon colabora económicamente a fin de apoyar la detección temprana del cáncer de mama.

Como ese grupo de mujeres, a este momento, cuando se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama, doña Liuva también se declara libre de la enfermedad.

Sus hijos, esposo y dos hermanos la acompañaron en su lucha, pero ella era una mujer positiva que no permitió que el cáncer la deprimiera.

Meses después que Liuva perdiera su mama izquierda, su actitud positivista nunca cambió, porque valoró más la posibilidad de seguir con su vida, antes que deprimirse por la falta de uno de sus miembros.

A través de Asaprecan, Liuva espera obtener una prótesis de seno y un brasier especial, mismo que es posible gracias a la donación que periódicamente hace la empresa de belleza Avon, a esta y a otras instituciones que luchan contra el cáncer. Está en espera porque cada prótesis y cada brasier son personalizados.

Avon ya ha donado más de un millón de dólares desde que inició su programa “Promesa para Ganarle al Cáncer de Mama”, hace 26 años.

“Yo era una de esas que se resistía a los chequeos médicos pero no es bueno porque de esa manera no se puede detectar a tiempo la mortal enfermedad”, reflexiona doña Liuva, para luego invitar a las mujeres jóvenes a no descuidar su cuerpo y a someterse a las mamografías, pues esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte temprana o no tan temprana.