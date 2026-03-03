Eclipse lunar total será visible este 3 de marzo durante una hora

En lugares con un cielo oscuro durante la totalidad, las estrellas cercanas se harán más visibles, y la Luna se encontrará en la constelación de Leo.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Este martes 3 de marzo, un eclipse lunar total teñirá la Luna de un intenso color rojo cobrizo, un fenómeno conocido popularmente como “luna de sangre”.

Este evento astronómico, que durará aproximadamente una hora en su fase de totalidad, ocurre cuando la Tierra se interpone perfectamente entre el Sol y la Luna, y la atmósfera terrestre filtra las longitudes de onda azules de la luz solar, permitiendo que las rojizas se proyecten sobre la superficie lunar.

El proceso del eclipse comienza con una fase penumbral, donde el oscurecimiento es sutil, seguida de una fase parcial, en la que la umbra terrestre cubre parte del disco lunar. La culminación es la totalidad, cuando la Luna se sumerge completamente en la sombra de la Tierra y adquiere su característico tono rojizo.

En América Latina la totalidad del eclipse será visible al atardecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico, y en la madrugada en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur.

En Asia central y gran parte de Sudamérica, el eclipse será solo parcial, mientras que no será visible en África ni Europa. La visibilidad del eclipse variará significativamente en América Latina: Así, en México se experimentará un eclipse total, con la fase de totalidad iniciando a las 5:04 a. m. (hora local) y alcanzando su punto máximo a las 5:33 a. m. La Luna se ocultará a las 6:58 a. m., ofreciendo una excelente ventana de observación, favorecida por una baja nubosidad histórica (9% en Ciudad de México).

En Bogotá, Colombia solo presenciará un eclipse parcial. El máximo local será a las 5:57 a. m., pero la Luna se pondrá casi inmediatamente a las 6:08 a. m., limitando drásticamente el tiempo de observación. La nubosidad promedio histórica es alta (78%).

En Santiago de Chile también se verá un eclipse parcial y de muy corta duración. El máximo está previsto para las 7:31 a. m., con la Luna ocultándose apenas dos minutos después, a las 7:33 a. m.

La luz del amanecer reducirá significativamente el contraste del fenómeno. A pesar de esto, la nubosidad histórica es baja (10%). En Buenos Aires, Argentina el eclipse será únicamente penumbral, lo que implica que el oscurecimiento de la Luna será muy sutil y difícil de percibir a simple vista.

La Luna se ocultará a las 6:41 a. m., sin que se aprecie una fase parcial.

Para observar el fenómeno no se requiere equipo especial, aunque el uso de telescopios o binoculares puede enriquecer la experiencia. Es fundamental buscar un horizonte despejado hacia el oeste y alejarse de las luces artificiales para maximizar la visibilidad. El principal desafío será la claridad del amanecer, que puede atenuar el contraste del color rojizo de la Luna.

Para horarios y condiciones específicas por ubicación, se recomienda consultar el simulador interactivo de timeanddate.com