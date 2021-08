Dos de los citados por Comisión Especial de Sobresueldos, no asistieron

Jorge Castro, en su calidad de Diputado Presidente de la Comisión Especial, informó que en ambos casos se girarán nuevas citas para Rosa Chávez y Meza, toda vez que se compruebe que están fuera del país.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de los sobresueldos, citó para este viernes a tres exfuncionarios que se beneficiaron con dádivas económicas en gobiernos de Arena y del Fmln.

Se trata del exsecretario Jurídico de la Presidencia durante el gobierno del expresidente Antonio Saca, Luis Mario Rodríguez, ahora miembro de Fusades; Darlyn Meza, exministra de Educación en la administración Saca; y Herman Rosa Chávez, exministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, función que desempeñó durante la Administración de Mauricio Funes.

Sin embargo, Rosa Chávez, quien debía acudir a la cita a las 9:00 horas de este viernes, no se presentó ni justificó su ausencia, aparentemente porque se encuentra fuera del país; tampoco se presentó la exministra de Educación, Darlyn Meza, quien debía comparecer a las 11:00 horas. En su caso, fue enviado un correo en el que informaba que se encuentra fuera del país, en virtud de su trabajo, pero que puede ser contactada por medios electrónicos.

“Por este medio le saludo y le informo que me informaron que el día de ayer se presentó a mi casa de habitación una persona, en nombre de la Asamblea Legislativa y habiendo dejado sus datos de correo electrónico para me pudiera (ya no dice nada)… Por motivos de mi trabajo estoy fuera del país y me disculpo de no poder asistir, pero quedo a disposición de la Asamblea al momento que finalice las actividades de trabajo planificadas durante este viaje y regrese al país, por esta razón puedo ser contactada por este medio electrónico”, escribió.

Jorge Castro, en su calidad de Diputado Presidente de la Comisión Especial, informó que en ambos casos se girarán nuevas citas para Rosa Chávez y Meza, toda vez que se compruebe que están fuera del país.

La comisión investiga a quienes, siendo funcionarios, obtuvieron cientos de miles de dólares en virtud de sobresueldos que discrecionalmente asignaron los gobernantes de turno para favorecer a sus cuadros más allegados.

“Este viernes, la #ComisiónXSobresueldos ha citado a dos exfuncionarios del gobierno de Elías Antonio Saca y al primero del gobierno de Mauricio Funes, como parte de su investigación con respecto a la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores”, confirmó la Asamblea Legislativa en sus redes sociales.

En las semanas previas, la exvicepresidente de la República, Ana Vilma de Escobar negó haber recibido sobresueldos, pese a la afirmación del expresidente Elías Antonio Saca en el sentido que De Escobar recibió mensualmente $10 mil mensuales.

En tanto, el exvicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt, justificó la recepción de sobresueldos y coincidió con el expresidente Alfredo Cristiani en que la asignación de sobresueldos era legal.