Don José está construyendo un futuro en El Salvador

San Salvador. Don José vuelve de su primera actividad productiva del día, en una conocida calle de Santa Tecla. Antes de conectarse a la clase virtual sobre emprendimiento que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) le tiene preparada, revisa su teléfono para percatarse de no haber perdido alguna llamada de trabajo.

Una vez descartada la posibilidad, se incorpora y escucha atentamente; horas más tarde, en su oficio de albañilería pone en práctica lo aprendido.

Hace tres meses, no pensó que volvería a recorrer las calles de El Salvador cargando sus herramientas, pues el 5 de febrero de 2020 decidió viajar hacia Bélgica en busca de refugio y un empleo que le permitiera ofrecer una mejor calidad de vida a su familia.

Partió del país con sus ahorros, el dinero que obtuvo de la venta de la mayor parte de su

indumentaria y un nudo en la garganta por tener que separarse de sus seres queridos.

Ahora que ha vuelto hay menos integrantes en la mesa y el recuerdo de que partieran en su ausencia sigue doliendo como el día que se enteró. “Yo me fui el 5 de febrero, el 16 de febrero murió mi papá. Dos días después murió mi sobrino y dos días después de él murió mi cuñada. Eso fue durísimo, en el mismo mes fueron 3 golpes y yo estaba lejos sin poder hacer nada”.

A pesar del dolor, José, continuó esperando en un centro de atención de la Agencia Federal para la Recepción de Solicitantes de Asilo (FEDASIL) y luchando por obtener su permiso de trabajo en el país extranjero.

“Yo entré al país pidiendo asilo y me di cuenta de un lugar donde dan alojamiento y alimentación mientras se espera la respuesta a la solicitud. Pasado un tiempo me desesperé, porque yo estaba bien, pero mi familia (en El Salvador) no”.

Frente a esta situación, él decidió consultar cómo volver a El Salvador. En el lugar, recibió asesoría y supo del Programa de Retorno Voluntario Asistido y Reintegración de la OIM.

“Cuando conocí el programa, me decidí a pedir el retorno voluntario y ellos me preguntaron si estaba seguro. Les dije que sí porque allá no estaba haciendo nada y sabía que aquí podría salir adelante, porque tengo mi oficio”.

Y así fue, el programa le brindó un retorno digno y seguro, siguiendo todas las medidas de prevención ante la COVID-19 y otorgando asistencia previa al viaje. A las 4:00 de la tarde del 12 de noviembre del 2020, un vuelo chárter proveniente de Bélgica arribó a El Salvador, en él se encontraban 77 personas migrantes retornadas –incluido José– dispuestas a iniciar un nuevo camino en su país natal.

Al llegar al país, la OIM continuó el proceso a través de un seguimiento individualizado a los

casos, realizando capacitaciones en emprendimiento y proveyendo capital semilla para iniciar o continuar su negocio en su lugar de origen.

Con grandes cualidades y conocimientos sobre construcción, electricidad y fontanería, El Salvador ha recuperado a un excelente ciudadano. La vida le sonrió de nuevo a don José, pues dos días después de regresar al país y reencontrarse con su familia, obtuvo su primer empleo en construcción.

Además, se conecta disciplinadamente a cada capacitación virtual de OIM; compró, nuevamente, sus instrumentos gracias al apoyo económico que recibió y sigue aprendiendo y buscando formas de innovar y salir adelante.

Ahora, don José tiene nuevas metas. “Tengo la esperanza volver a Bélgica como turista y pasear con mis amistades; pero, mientras tanto, sueño con comprar mi carrito para poder transportar mis herramientas y seguir trabajando”.