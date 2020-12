Disfrute los Días Mágicos de compras en Almacenes SIMAN

Almacenes SIMAN invita a sus clientes a que, durante esta época, disfruten de realizar sus compras de navidad y fin de año en un ambiente agradable, seguro y donde lo encuentran todo.

Foto: SIMAN.

San Salvador. Se acercan las fiestas de fin de año y Almacenes SIMAN quiere hacer sentir a sus clientes, todo el entusiasmo de la época.

Para ello amplía los horarios en sus sucursales y ofrece numerosos canales digitales para que las personas puedan hacer sus compras de lo que necesitan para la temporada.

SIMAN trae horarios extendidos en sus tiendas, para proveer mayor comodidad a los clientes:

Los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de diciembre Galerías y La Gran Vía estará abierto de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.; Metrocentro, Plaza Mundo, Santa Ana y San Miguel, dee 9:00 a.m. a 11:00 p.m.

Los días lunes 21, martes 22 y miércoles 23 Galerías y La Gran Vía: 9:00 a.m. a 12:00 a.m.; Metrocentro, Plaza Mundo, Santa Ana y San Miguel, 9:00 a.m. a 11:00 p.m.; jueves 24 de diciembre, Galerías, La Gran Vía, Metrocentro, Plaza Mundo, Santa Ana y San Miguel, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Además, Almacenes SIMAN ofrece a sus clientes las medidas de bioseguridad como toma de temperatura, estaciones de alcohol gel en toda la tienda, y uso de mascarilla para todos.

De esta manera, las personas pueden hacer sus compras de fin de año segura y comdamente.

Los canales digitales de compra que pone a disposición, son: www.siman.com, Whatsapp Siman: 2210-5454, Call Center: 2298-3777, Video llamada: Es una nueva manera de comprar en línea, en la que los clientes pueden agendar su cita en la sucursal de La Gran Vía y durante 45 minutos, tendrán a un asesor que les ayudará con todo lo que necesiten comprar.

