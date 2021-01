Diputada Felissa Cristales decide dejar al partido Arena

A cristales se le habría retirado el presupuesto que como miembro de Arena y parlamentaria de dicho partido le correspondía. A este momento la Diputada desconoce de qué forma Arena utiliza ese presupuesto, aunque ella concluye que debe haber un uso ilegal del mismo.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Después de dos años de permanecer prácticamente aislada por órdenes de la dirigencia del Partido Arena, la Diputada Felissa Cristales decidió el lunes poner su renuncia como miembro de esa organización.

Mediante un comunicado formal presentado al Consejo Ejecutivo de Arena (Coena), Cristales hizo ver su desacuerdo con la forma en que ha sido separada “de hecho” del partido y por los atropellos que ha cometido el tricolor vulnerando sus derechos.

El Coena abrió un proceso interno contra Cristales, como represalia por sus posturas diferentes a las que toma la fracción legislativa de Arena, proceso que la Diputada considera una burla y una clara muestra de violación de sus derechos al sufragio y ciudadano.

“Valorando que hasta la fecha no tengo no tengo ninguna vinculación con la fracción de Arena…, ni con el partido, al haber sido expulsada de hecho…, he decidido recnunciar”, justificó la Diputada.

La ahora exarenera pidió que Arena borre sus datos de su lista de afiliados para poder ejercer su derecho a afiliarse en el futuro con el partido de su preferencia como lo establece la Constitución.

A cristales se le habría retirado el presupuesto que como miembro de Arena y parlamentaria de dicho partido le correspondía. A este momento la Diputada desconoce de qué forma Arena utiliza ese presupuesto, aunque ella concluye que debe haber un uso ilegal del mismo.

Al dar a conocer esta situación en redes sociales, sus seguidores la han animado a seguir adelante lejos de ese partido político al que califican de corrupto; mientras que, sus detractores, expresan especulaciones sobre nombramientos consulares de otra índole política.