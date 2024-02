Día D: el día histórico de elecciones inéditas

Serán más de 5.4 millones de salvadoreños, incluyendo a la diáspora, los que tendrán la oportunidad de participar en lo que el Tribunal Supremo Electoral califica de “fiesta cívica democrática” en la cual participarán 12 de los 13 partidos inscritos en el TSE.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Con un amplio margen de favoritismo en beneficio del candidato presidencial Nayib Bukele y su partido, este domingo 4 de febrero se someten a la voluntad del pueblo salvadoreño seis fórmulas presidenciales y los aspirantes a una diputación de la Asamblea Legislativa.

Serán más de 5.4 millones de salvadoreños, incluyendo a la diáspora, los que tendrán la oportunidad de participar en lo que el Tribunal Supremo Electoral califica de “fiesta cívica democrática” en la cual participarán 12 de los 13 partidos inscritos en el TSE.

El partido que no participa es Democracia Salvadoreña (DS), dirigida por el empresario Adolfo Salume Artiñano, cuya cancelación no fue posible en 2019 en virtud de su alianza con PCN, PDC y Arena para competir contra el entonces candidato presidencial Nayib Bukele, a quien no pudieron derrotar pese a la coalición.

En esa ocasión DS no obtuvo ningún diputado y ningún alcalde, pues solo se agenció 19,210 votos, lo cual representa el 0.85 % de los votos válidos de entonces.

El TSE espera mayor participación ciudadana en las elecciones del domingo, en relación con los comicios de 2019 y 2021, cuando se obtuvo una asistencia superior al 51%, según los registros del ente colegiado.

Más de 3 mil observadores nacionales e internacionales acudirán a monitorear las elecciones; más de 700 mil salvadoreños residentes en el exterior tienen derecho a emitir el voto (unos 200 mil de los cuales ya lo hicieron); los buses del servicio masivo del transporte trabajarán sin cobrar el pasaje a los votantes, gracias a un subsidio que se les entregará en virtud del proceso de votación.