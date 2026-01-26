Desde cárcel de Colombia extorsionan a salvadoreños y de otros países

Tanto Villatoro como el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, y el Fiscal General, Rodolfo Delgado, dijeron que el pueblo salvadoreño debe estar tranquilo porque hay mayor seguridad en el país, gracias al Plan Control Territorial.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que reos de una cárcel de Colombia son parte de una red criminal que se dedica a estafar en línea a ciudadanos de diversos países, incluido El Salvador.

A sus víctimas les amedrentan diciendo que son parte de cárteles de la droga y que están secuestradas; les hacen creer que están rodeadas y vigiladas en zonas alejadas de la ciudad hacia donde les piden que se desplacen para acordar un supuesto contrato de servicios profesionales.

En El Salvador se han dado varios intentos, pero muy pocos han caído en la trampa, dijo Villatoro, quien advirtió que en el país no hay ni cárteles de la droga, ni grupo de secuestradores. Se trata de estafas para extorsionar, aseguró el funcionario.

Villatoro se refirió así a las denuncias ciudadanas que en los últimos días han circulado en redes sociales, en los que se exponen el modo de operar de los delincuentes que utilizan teléfonos con códigos de áreas que corresponden a Colombia (57), a Guatemala (502) y a México (52).

Son más de 275 números de teléfonos que los reos han utilizado para realizar estas estafas telefónicas; El Salvador ha pedido al gobierno y a las autoridades colombianas para que requisen a los reos y se controle esta situación.

También hay comunicación entre policías del país con República Dominicana, Honduras, Guatemala, Argentina y Perú, entre otros, que son afectados por este grupo criminal colombiana.

Villatoro recomendó a los salvadoreños que no sigan el juego a estos delincuentes y los bloqueen, que les pidan que hagan una llamada normal y no a través de WhatsApp para que se verifique que no son estafadores.

Tanto Villatoro como el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, y el Fiscal General, Rodolfo Delgado, dijeron que el pueblo salvadoreño debe estar tranquilo porque hay mayor seguridad en el país, gracias al Plan Control Territorial.