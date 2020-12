Dennis Josué estrena su sencillo navideño “Esta Navidad”

Su primer álbum titulado ‘Marea’, explora temas como el amor, el ser padre y su caminar en la fe. El primer sencillo de este álbum titulado “VIDA”, fue lanzado el 23 de octubre de este año y ha alcanzado primeras posiciones en varios listados de radio en El Salvador.

Foto: Cortesía.

Australia. Dennis Josué, nació en El Salvador y a sus cuatro años migró junto a su familia a Melbourne, Australia, donde ha pasado gran parte de su vida y donde se enamoró de la música.

Es ahí donde ha desarrollado sus proyectos musicales como cantante, compositor y productor. Su trayectoria musical incluye haber sido cantante en la orquesta Cacique (primer grupo de música tropical salvadoreño en Australia) durante cinco años.

Su primer proyecto como solista fue Dennis Josué & The Bandits of Old y proyectos musicales como Outremer, Thomcords y Ces Alberto Jr., le permitieron experimentar diversos géneros musicales, entre ellos el rock, funk, RnB y bossa nova.

Con el éxito de este primer sencillo aun reluciendo, el segundo tema “Esta Navidad” se lanzó el pasado 30 de noviembre. La canción cuenta con la colaboración del artista salvadoreño Rafa Guillén y un mensaje navideño que encapsula el fin de un año lleno de retos, pérdidas y el deseo de estar juntos nuevamente con nuestros seres queridos.

Es por eso que una de las frases más repetidas en el tema es “esta navidad toda va a ser diferente”, estrofa que, de acuerdo al artista, es “una reflexión de cuanto más valoraremos a los nuestros”.

El video de Esta Navidad fue grabado en Melbourne, Australia y en ciudad de Guatemala, debido a la distancia y restricciones de viaje por COVID-19.

Fue dirigido y producido por Jeff Sheppard en Australia, videógrafo y artista en producción cinematográfica; y en Guatemala, por Héctor Chinchilla y su equipo de producción, además, cuenta con la participación especial de Julián y Adreana Alberto, hijos de Dennis Josué.

El álbum Marea está proyectado para lanzarse en varios sencillos durante 2021.

Conexión con Costa Rica

Su numerosa familia de lado maternal incluyendo sus abuelos, emigraron a Costa Rica a finales de los 70s, tierra a la cual han llegado a llamar su nueva patria.

Dennis cursó parte de sus estudios secundarios en Pavas, San José con el propósito de conocer y estar cerca de su familia a la que quiere mucho. Desde entonces mantiene un vínculo muy cercano con el país, visitando numerosas veces desde Australia.

Uno de los anhelos de Dennis es establecer un vínculo especial con el público Tico.

Cursó estudios en ciencias y música en las universidades Monash y Victoria University en Melbourne. Es docente de ciencias en un colegio secundario junto a su esposa María. Es padre de dos niños, Julián y Adreana.

Para Dennis, este nuevo proyecto musical es una extensión de su vocación familiar. Es por ello que su apoyo más grande proviene de su esposa; su inspiración más palpable que lo empuja hacia adelante son sus hijos. Entre sus influencias modernas están Pablo Alborán, Juanes, Andrés Cepeda, Fonseca y Sebastian Yatra.

Entre sus influencias de antaño están Boyz II Men, Brian McKnight y Michael Jackson sin olvidar los de género romántico español de los 70’s y 80’s como Camilo Sesto, José José, José Luis Perales y Álvaro Torres, quien les fueron introducidos por su padre, locutor de Radio Chalatenango en algún momento.