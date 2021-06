Delegación de alto Nivel de EUA visitará El Salvador esta semana

“Nos reuniremos con líderes regionales para discutir el COVID-19, impulsar la democracia y seguridad regionales y profundizar los lazos económicos”, escribió en sus redes sociales la Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos.

San Salvador. La Encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, informó que esta semana una delegación de alto nivel, visitará a tres países latinoamericanos, incluido El Salvador.

Según Manes, esta visita expresa la prioridad que representa la relación entre su país y El Salvador. Esta relación se vio deteriorada cuando la nueva Asamblea Legislativa decidió destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, en ese momento encabezada por Raúl Melara.

La comisión de alto nivel que llegará al país, estará encabezada por la Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, quien dijo que espera visitar Paraguay, Panamá y El Salvador, del 27 al 30 de junio.

En esta ocasión Nuland será acompañada por la Subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., el Director de Brigada del Comando Sur, Rick Uribe y el Subsecretario de Defensa de Daniel P. Erikson.

No obstante, las reacciones de ciudadanos a un tuit de la Encargada de Negocios, Jean Manes, indica que no están convencidos que esa visita dé importancia a la relación binacional; más bien, dicen, “ ya sabemos que su visita no es para ayudar a El Salvador, es solo para convencer a nuestro presidente Nayib Bukele para revertir todos los cambios” que ha hecho.

“Eso NO es democracia”. Otros comentarios endosan apoyo a la visita, solicitando sanciones al gobierno.