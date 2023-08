Del abandono a la esperanza, los perros que sortearon la muerte

Los casos de Rocky, Pimpón y Terry son apenas una pequeña muestra de la enorme cantidad de perros y gatos que todos los días son rescatados por el equipo del IBA.

Foto: IBA.

San Salvador. En el marco del Día Internacional del Animal sin Hogar, que se conmemora cada tercer sábado de agosto de cada año, esta es la historia de Rocky, Pimpón y Terry, tres perros víctimas de la desidia y la indiferencia que fueron recuperados de la vía pública, cuando estaban al borde de la muerte.

Gracias a la intervención del Instituto de Bienestar Animal y al liderazgo del nuevo presidente del IBA, Guillermo Hasbún, al trabajo y esfuerzo del equipo de IBA y a la resistencia de los caninos, ahora estos se encuentran listos para protagonizar una nueva historia.

A inicios de junio, la imagen de Rocky, moribundo, inmóvil y con su cuerpo que mostraban hasta los huesos, inundó las

redes sociales del Instituto de Bienestar Animal (IBA) y causó indignación entre la gente, por la forma en que fue abandonado.

El nuevo presidente de la autónoma, Guillermo Hasbún, de inmediato tomó la decisión de rescatar al can y hacer todo lo humanamente posible por salvarlo.

Con el trabajo coordinado entre el IBA y la municipalidad Rocky viajó cinco horas desde La Unión, donde fue encontrado, hasta San Salvador y llevado de emergencia al hospital Chivo Pets.

Esquelético, decaído y tembloroso Rocky ya no podía sostenerse parado. Sus problemas dermatológicos eran serios y su cuadro se complicaba por sus problemas renales y hepáticos, además del padecimiento de hemoparásitos.

“El suministro diario de varios fármacos, baños medicados, suero, terapias físicas y sobre todo una enorme dosis de paciencia y amor, han hecho que hoy, Rocky corra feliz por los pasillos del IBA y sea el inquilino más juguetón de todos”, dijo Hasbún.

El canino todavía sigue en tratamiento para mejorarle su peso y sanarlo de sus complicaciones renales y hepáticas, pero, de acuerdo con los médicos, tiene un excelente pronóstico.

Pimpón, cuatro patas de ternura y fortaleza

La historia de Pimpón, un cachorro de alrededor de ocho meses de edad, no es diferente; fue rescatado el 11 de julio pasado, gracias a que una persona altruista lo había recogido de una calle en Santa Ana.

A Luis Mendoza, del área Operativa del IBA, quien lo trasladó a Chivo Pets lo impresionó fue la forma en que temblaba y su deplorable condición. “Estaba esquelético y deshidratado”, resume.

“Pimpón presentaba una condición corporal 2 de 5 y tenía crónicos problemas de piel, hongos y ácaros, infección bacteriana y prurito, la piel la tenía sumamente enrojecida y lacerada”, cuenta el doctor Luis Andrade del área de Animales de Compañía del IBA.

Terry, el paciente más amoroso

Terry es un perrito mestizo de enormes ojos café que se muestra como el paciente más amoroso y educado de todos los caninos que han sido atendidos por el equipo veterinario del IBA.

La doctora Juanita Hernández, quien recibió a Terry, cuenta que el canino llegó de La Unión sumamente delgado y con graves problemas de piel y dificultades para andar, ya que tenía su patita delantera lesionada debido a que fue atropellado. Tenía erliquia (enfermedad causada por un parásito que destruye las células sanguíneas del perro) y anaplasma (afección transmitida por las garrapatas que puede poner en riesgo la vida).

Aunque todavía no puede apoyarse con normalidad, el pronóstico es optimista. “Me duele que la gente no sea responsable, me ha tocado atender perros sumamente delgados y la gente no los quiere entregar. La gente dice que los quiere y están totalmente desnutridos y descuidados”, reclamó la profesional.