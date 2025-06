Dedicatoria del sorteo LOTRA 407 fue para el Mes del Deporte

El mismo sorteo también fue dedicado a las Academias Deportivas Inclusivas del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

Foto: LNB.

San Salvador. La Lotería Nacional de Beneficencia, como patrocinadora oficial del deporte en El Salvador, se honró en dedicar este sorteo a las Academias Deportivas Inclusivas.

Estas son parte de una iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), que promueve el acceso al deporte para personas con discapacidad.

Este esfuerzo representa una apuesta por la inclusión, la igualdad de oportunidades y la transformación social a través del deporte.

Durante la previa al sorteo, Rafael Morán, jefe del Departamento de Oportunidades de INDES, realizó la introducción de balotas y compartió detalles sobre este valioso programa y expresó un mensaje de agradecimiento.

Como ya es tradición, el Team Lotería le entregó el cuadro conmemorativo del vigésimo de la semana, en reconocimiento a su trabajo y compromiso.

Esta vez, el primer premio vendido fue el billete No. 32318 de $555,000; el segundo premio, no vendido, es el No. 30518, de $20,000; y el tercer premio, vendido es el billete No. 05900, de $10,000.

Jugar a la lotería permite a muchos salvadoreños la posibilidad de cumplir sus “Algún Día”.