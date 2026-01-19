Declaran Estado de Sitio en Guatemala ante crisis por violencia

La Policía Nacional Civil anunció en la mañana del domingo que había retomado el control en la cárcel Renovación 1 en Escuintla, liberando a los rehenes que tenía los pandilleros de la M18. La Policía reportó la captura de cinco pandilleros sospechosos departicipar en los ataques.

Foto: Redes sociales.

Guatemala. Ante los hechos de violencia que desde el fin de semana se registran en Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo ha declarado la tarde de este domingo 18 de enero Estado de Sitio por 30 días, a partir de esta misma fecha.

Los terroristas han lanzado han lanzado alrededor de 12 ataques a mansalva contra objetivos policiales en diversos puntos del país, causando hasta el momento al menos diez muertes entre las filas de dicho cuerpo de seguridad pública.

Los ataques se habrían producido ante un frustrado amotinamiento en la cárcel Renovación 1 que se inició el sábado 17 de enero, según analistas de dicho país. Los motines también se dieron en los penales de la zona 18 y en Fraijanes 2, presuntamente como rechazo al traslado de cabecillas terroristas a otros recintos.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió inicialmente una orden de refugio en el lugar para su personal, la cual levantó luego, pero advirtió que la situación sigue siendo tensa., con ataques armados contra la Policía Nacional Civil en múltiples zonas de la ciudad.

También “recomienda a los ciudadanos estadounidenses que mantengan un alto nivel de precaución al viajar y que sigan las noticias locales y los anuncios del Gobierno de Guatemala para obtener más información”.