De la población sale el dinero para que alcaldes anden presentables

Los alcaldes y concejales que han actuado apegados a sus principios deben hacer caso omiso de nuestra opinión y quienes no, que tengan la osadía para enfrentar y corregir sus errores que ya quedaron marcados para que los votantes, con su sabiduría hagan justicia, en su futuro derecho a elegir.

OPINIÓN.

Periódico Equilibrium. Foto: Pixabay.

Aparte de sus salarios, los alcaldes y concejales, aún los suplentes, reclaman gastos de representación y dietas lo que significa miles de dólares erogados para que estos hagan su trabajo, luego de elegirlos.

Gran parte de la población que desde 2019 han dado sus votos creyendo en los cambios nacionales, no esperan actitudes de las autoridades actuales practicando los abusos que cometieron los partidos Arena, Fmln, e incluso los que ahora son aliados del gobierno (GANA, PCN, PDC y el extinto Cambio Democrático).

Es chocante ver que un jefe edilicio, que no estuviera en ese cargo si no fuera por el apoyo popular, no sea capaz de manejar su propio vehículo, bajarse por sí mismo y dar testimonio de la seguridad que ahora vive el país. O, acaso, ¿quiere hacer alarde de su condición rodeándose de escoltas (al menos cuatro)? Aclárele a la población si la lujosa camioneta no es nacional y si el pago de sus escoltas sale de su propio sueldo.

O cuéntele a la población qué parte de las leyes lo habilitan a usted a abusar de los recursos públicos para que sean los diputados los que se encarguen de modificar las perniciosas normas que siguen exprimiendo el bolsillo de la población que paga sus impuestos para que ustedes hagan su trabajo.

¿Será que, prescindiendo del motorista, dejando un solo elemento de seguridad y dotándole de un vehículo más económico, va a desmejorar su trabajo?

Esto va con todos aquellos que desde el primer día han mostrado su voracidad y su amor al dinero más que a la población a la que dijeron que iban a servir con honestidad y transparencia. Dicho sea de paso, la transparencia la hubiesen mostrado publicando en sus cuentas en redes sociales, los acuerdos de su primera sesión de concejo informando del incremento de sus jugos ingresos. Al contrario, algunas de las cuentas de sus redes siguen intactas desde hace mucho, desde que se sintieron seguros en el puesto.

Le recordamos a la población que tener presentes a sus gobernantes locales en eventos comunales u oficiales no es gratis: les tienen que pagar imagen, presentación (incluido el corte de cabello), alimentos de autoridades visitantes de la alcaldía, donativos o ayudas económicas a las personas necesitadas, transporte, mantenimiento y combustible del vehículo de uso personal y regalías, obsequios y placas de reconocimiento para algunas personas en eventos oficiales o extraoficiales.