De Central de Abastos al lago de Ilopango: el recorrido de restaurantes como Coffee Lake

Más allá de atender a sus clientes con la mejor calidad, el chef Alexander Salazar aprovecha su experiencia para invitar a otros cocineros y empresarios gastronómicos a visitar la Central de Abastos.

Foto: Cortesía.

San Salvador. Restaurantes cómo Coffee Lake, ubicado en el Lago de Ilopango, han ganado un lugar especial entre los comensales que buscan buena comida con vista inigualable.

El secreto no solo está en la sazón del chef, sino también en la cuidadosa selección de ingredientes que realizan cada semana en la Central de Abastos, un punto clave donde confluyen productores, comerciantes y compradores de todo el país.

Entre pasillos llenos de color y aroma, el chef principal de Coffee Lake, Alexander Salazar, elige personalmente los productos que darán vida al menú. “Visitar la Central nos ha ayudado bastante, tanto en costos como en frescura”, asegura. Allí encuentra una gran variedad de vegetales, hierbas aromáticas, tomates, cebollas, chiles y otros insumos indispensables para sus salsas caseras y platillos.

El menú de Coffee Lake es una fusión entre lo tradicional y lo internacional: pupusas, yucas y empanadas comparten protagonismo con cortes de carne como el tomahawk o las parrilladas, siempre preparados con insumos frescos provenientes de la Central. Cada plato no solo busca satisfacer el apetito, sino también transmitir frescura, calidad y un toque auténtico que distingue al restaurante.

Más allá de atender a sus clientes con la mejor calidad, Salazar aprovecha su experiencia para invitar a otros cocineros y empresarios gastronómicos a visitar la Central de Abastos. Para él, la fórmula es clara, buena materia prima a buen precio. “La calidad y el precio van de la mano, y eso se nota en cada plato que servimos”, afirma.

Así, la Central de Abastos no solo abastece al público en general, sino que también se convierte en un aliado estratégico para negocios como Coffee Lake, que encuentran en ella la base para mantener su propuesta fresca, auténtica y competitiva, consolidando una cadena de valor que inicia en el productor y culmina en la mesa del cliente.