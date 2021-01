Davivienda se resiste a pagar $49 millones a empresario salvadoreño

La multinacional HSBC presentó ante la Sala de lo Constitucional un recurso de Amparo ante fallos judiciales que obligan a Davivienda a pagar $49.3 millones a la sociedad IJASAL. Consultada Davivienda sobre este hecho que le compete, esta respondió que quienes tienen que dar declaraciones son representantes de HSBC.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. La Sala de lo Constitucional informó que estudia una demanda de Amparo de la multinacional HSBC (hoy Davivienda) como una forma de evitar el pago de $49 millones 314 mil 303 dólares con 55 centavos a la sociedad salvadoreña IJASAL.

Todas las instancias en El Salvador han confirmado la sentencia condenatoria contra Davivienda, por daños y perjuicios contra el cafetalero ahuachapaneco, José Antonio Salaverría, propietario de la referida sociedad favorecida.

El proceso “se encuentra en estudio” lo que determinará si la demanda cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos por la jurisprudencia, señaló la Sala a un periódico local.

De esa forma la Sala respondió a la multinacional HSBC que ha denunciado un supuesto retraso inusual en la admisión de un amparo interpuesto en junio del 2019 y que amenaza con iniciar un litigio contra el Estado.

El Bufet de abogados que representan a Davivienda en El Salvador ha hecho uso de todos los recursos posibles para revertir el fallo.

Inicialmente se ha conocido que la Sala de lo Civil rechazó cualquier tipo de irregularidades en la sentencia que tuvo como base los peritajes del tribunal anterior. Esto hizo concluir en que la multinacional debe pagar el monto mencionado a la sociedad salvadoreña IJASAL.

«El peritaje no lo mandamos a hacer nosotros, lo pidió el Tribunal y cuando se hizo, ambas partes estuvieron de acuerdo con el perito asignado y con los puntos de la pericia. Hubo representación del banco y no refutaron», dijo el magistrado presidente de la Sala de lo Civil, Óscar López Jerez, quien reiteró que no ha existido ningún tipo de irregularidad en el proceso.

El proceso que ha durado 12 años favoreció al empresario cafetalero José Antonio Salaverría por lo cual la multinacional deberá hacer efectivo el pago.

El empresario Salaverría explicó que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.

Salaverría agregó que “de manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que ahora llegan a su fin”.

“El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó Salaverría.

Agregó que “había suscrito un convenio con HSBC hoy Davivienda y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, afirmó Salaverría.

“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores, porque confiaban en nosotros”, apuntó el cafetalero que ahora pide justicia.