DALE.SV impulsa emprendimiento con “Dale Master: Sé tu propio jefe”

Una oportunidad real para comenzar a generar ingresos extras sin necesidad de invertir.

Foto: DALE.

San Salvador. En un contexto en el que la búsqueda de ingresos adicionales se ha convertido en una prioridad para muchos salvadoreños, Dale.sv, el sitio oficial de apuestas más completo en El Salvador, presenta su programa “Dale Master: Sé tu propio jefe”.

Se trata de una iniciativa que brinda la oportunidad a personas mayores de 18 años de todo el país para capacitarse y obtener ingresos adicionales sin necesidad de invertir.

El programa Dale Master ofrece una oportunidad única para que los salvadoreños puedan emprender y generar más ingresos desde la pasión que los mueve por el deporte y el fútbol, siempre con el respaldo de una marca sólida y confiable.

A través de esta red de aliados comerciales, los participantes pueden promover los servicios de Dale.sv, recibir acompañamiento, y construir una fuente de ingresos adicional desde sus comunidades.

La creación del programa Dale Master responde por una parte al creciente interés de los salvadoreños en el deporte y el mundo de los pronósticos deportivos.

Los salvadoreños ahora pueden potenciar su pasión al mismo tiempo que disfrutan una experiencia de primer nivel de entretenimiento en línea, con la posibilidad de generar ingresos extras. El sector de emprendimiento independiente y comercio digital se ha convertido en una fuente de dinamismo económico en el país.

Cómo ser un Dale Master

Los interesados pueden solicitar más información sobre el programa a través de las redes de Dale.sv (@dale.sv en Facebook e Instagram), también pueden comunicarse o enviar un mensaje al 7291-1182 o al 7703-7772, donde recibirán la información y los formularios de aplicación.

Una vez inscritos, los nuevos Dale Masters reciben acompañamiento, materiales promocionales y seguimiento personalizado para potenciar su red de clientes y comenzar su emprendimiento de forma independiente.

Anímate y sé parte de los salvadoreños, amantes de los deportes, que están cambiando su entorno con la posibilidad de ser tu propio jefe con las oportunidades que Dale.sv pone a tu disposición.

Aprovechando la temporada de fiestas navideñas Dale.sv presentas las actividades especiales en las que destaca la Carrera Festiva o Joyful Race, un torneo que premiará el desempeño de los usuarios durante todo el mes, reconociendo a los tres participantes con mejor rendimiento con premios exclusivos y de alto valor.

Además, la agenda navideña incluirá dinámicas como el Calendario de Adviento y los Giros Navideños en casino en fechas seleccionadas, ofreciendo más oportunidades para participar, divertirse y ganar.