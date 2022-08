Cuatro turistas rescatados tras extraviarse en volcán de Izalco

El extravío de los turistas se conoció alrededor de las 4:00 p.m. del domingo, pero no fue sino hasta aproximadamente las 8:30 p.m. del mismo domingo que las personas fueron puestas a salvo en el Cerro Verde.

Santa Ana. Los turistas Óscar Alexander Rivas Castillo, de 28 años; Sonia Carolina Nájera, de 28; Mónica del Carmen García Sandoval, de 27; y Elías Eliseo Méndez Ramos de 29 fueron rescatados este domingo tras extraviarse durante su descenso en el volcán de Izalco.

En el rescate participaron socorristas de al menos tres cuerpos de socorro humanitarios (Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento y Cruz Verde), además de elementos de la Policía Nacional Civil.

Los cuatro turistas fueron encontrados por un equipo de avanzada de la Policía de Turismo (Politur) lo que dificultó en gran medida la salida de los afectados.

De hecho, se encontraban en la que se considera la parte más peligrosa del volcán; pero también la condición física de los turistas no era la óptima, pues además de cansados por la caminata, estaban afectados por la falta de alimentación pues no habían ingerido nada como desayuno o almuerzo.

Un rescate aéreo no fue posible debido a que las condiciones del lugar no se prestaban para ello, de acuerdo con expertos de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS). El extravío de los turistas se conoció alrededor de las 4:00 p.m. del domingo, pero no fue sino hasta aproximadamente las 8:30 p.m. del mismo domingo que las personas fueron puestas a salvo en el Cerro Verde.