CSJ adopta Política Antisoborno de obligatorio cumplimiento

Foto: Pixabay.

San Salvador. La Corte en Pleno, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció que la institución ha adoptado la Política Antisoborno de obligatorio cumplimiento, para administrar la justicia imparcial e independiente.

La referida política abarca a todo el personal del Órgano Judicial, contratistas o cualquier persona que tenga relación con éste como la prestación de servicio o suministro de bienes, usuarios, entidades de gobierno, entes reguladores o entidades internacionales.

La política adoptada obliga al Órgano Judicial a practicar la Cero Tolerancia al soborno en cualquier modalidad, y el estricto apego a las leyes pertinentes, nacionales o internacionales como la Constitución de República y la Convención Interamericana Contra la Corrupción.

Con ello se busca el fortalecimiento de la integridad institucional, justificaron los magistrados en un comunicado divulgado este martes 10 de febrero, pues la política proporciona un marco de referencia que compromete al Órgano Judicial a evaluar periódicamente los riesgos de soborno.

Los ciudadanos podrán presentar denuncias o realizar consultas relativas a presuntas prácticas de soborno al correo electrónico consultaydenuncia.sgas@oj.gob.sv, al teléfono 2231-8300 extensión 1016, mediante el formulario digital disponible en https://www.csj.gob.sv/cero-tolerancia-al-soborno/aviso-denucia-y-consulta/ y en la Unidad de Cumplimiento ubicado en el tercer nivel del Palacio de Justicia, en San Salvador.

La violación de lo dispuesto en la Política Antisoborno, derivará en sanciones o denuncias pertinentes en las instancias correspondientes, advierten los magistrados de la CSJ.