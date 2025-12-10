Cruz Roja da ayuda humanitaria a familias afectadas por sismos en Ahuachapán

La entrega se realizó luego de una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, con el fin de identificar las prioridades de cada familia.

Foto: CRS.

Ahuachapán. Un total de 500 familias de siete comunidades de Ahuachapán Centro, afectadas por los enjambres sísmicos, recibieron ayuda humanitaria por parte de Cruz Roja Salvadoreña.

La entrega se realizó luego de una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, con el fin de identificar las prioridades de cada familia.

La asistencia consistió en paquetes de higiene personal, utensilios de cocina, filtros y bidones para agua, así como transferencia monetaria para contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas por los enjambres sísmicos.

La ayuda humanitaria fue entregada por Cruz Roja Salvadoreña a través del proyecto Reducción de Riesgos y Desastres en el Lago Ilopango, financiado con fondos del mecanismo de Acción Rápida (QAF, siglas en inglés) y con el apoyo de Cruz Roja Americana.