Corte Suprema de Estados Unidos emite resolución sobre TPS

Foto: Pixabay.

Estados Unidos. Una resolución emitida el lunes por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre los miles de latinos, entre estos unos 255 mil salvadoreños, amparados en el TPS, ha causado confusión porque se cree que la totalidad de esta población sería afectada por la decisión judicial.

Uno de los que reaccionó ante el anuncio fue el Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, quien lamentó “el fallo en contra de los tepesianos”.

“Respetamos la decisión, pero lo lamentamos porque son muchos compatriotas que han estado luchando, que están bajo el TPS, que pagan impuestos en Estados Unidos, que tienen años de estar viviendo allá…”, dijo Castro.

Lo que muchos medios de comunicación han dado a conocer es que los beneficiarios del TPS no podrán acceder a la residencia en el país norteamericano.

“Eso no es así, no es verdad”, dijo por su parte Aníbal Romero, un abogado de inmigración en Estados Unidos, quien señala que se ha mal interpretado la resolución, por ser un lenguaje complicado y técnico.

Aclaró que lo que indica la resolución de la Corte Suprema divulgada el lunes 7 de junio, es que quienes tienen el TPS y no usaron el permiso de viaje o no tienen entrada legal, no pueden tener la residencia en Estados Unidos a través de un ajuste de estatus.

Entonces lo único que ha decidido la Corte Suprema “es que la tarjeta por sí sola, sin haber utilizado el permiso de salida no da el beneficio para obtener la residencia”.

Eso es distinto a decir que los beneficiarios del TPS ya no podrán obtener su permiso de residencia. Mucha gente utilizó el permiso de viaje hace mucho tiempo y está esperando que sus hijos cumplan 21 años; estos sí pueden obtener la residencia; quienes utilizaron el permiso de viaje porque entraron por frontera y se casaron con una persona americana, también pueden obtenerla.

Incluso los que no tienen permiso de viaje o una entrada legal sí pueden solicitar el perdón y obtener la residencia, dijo Aníbal Romero.

Castro señaló que los compatriotas amparados bajo el TPS son parte de la actividad económica del país norteamericano, pero enfatizó que continuarán luchando por los salvadoreños que viven y trabajan en ese país. «Es una lástima, es un golpe duro para nuestros compatriotas, pero nosotros como país estaremos atentos de ellos y si hay una lucha qué hacer, la seguiremos haciendo como hasta ahora», aseguró.