Continúan abiertas inscripciones por premio “Ayudando a quienes ayudan”

El Premio reconocerá, en sus tres categorías, el papel fundamental de personas y organizaciones que, movidas por la solidaridad, contribuyen a mejorar el entorno de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

Foto: Cortesía.

San Miguel. La Fundación Gloria de Kriete informó en San Miguel que continúa recibiendo solicitudes para participar en el “Premio Ayudando a Quienes Ayudan 2021”.

Las inscripciones están abiertas para ONG, personas y emprendedores sociales de la zona oriental y de todo el país que son un ejemplo para la sociedad salvadoreña por su compromiso, empatía y solidaridad con quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

El plazo para presentar solicitudes y hacerse acreedores a premios de hasta US$100,000 vence el 14 de julio próximo. Desde 2006, este reconocimiento ha tenido como objetivo principal llevar soluciones a las comunidades, por medio del trabajo de otras organizaciones que laboran en diferentes zonas a lo largo y ancho del país, y que son líderes en diferentes temas que promueven el desarrollo.

A través de este concurso se han entregado 108 premios a nivel nacional en las tres categorías, de los cuales el 17% pertenece a la zona oriental.

“Muchas de las organizaciones en oriente que han ganado en años anteriores hoy son nuestros aliados con los que hemos logrado resultados extraordinarios a través del trabajo articulado”, comentó Roberto Kriete, presidente de Fundación Gloria de Kriete.

LA referida fundación iniciará los talleres informativos donde se explica cómo participar y las fechas importantes de inscripción del premio, estos talleres se llevarán a cabo en diferentes sedes en los cuatro departamentos de la zona oriental, incluyendo las islas.

El pasado martes 18 de mayo los talleres iniciaron en las oficinas de Fundación Campo; el Jueves 20, se realizará en el Centro de formación para el desarrollo local CEFODEL/PADECOMSM (Jocoaitique) a las 9:00 a.m.; el viernes 21, en la Alcaldía Municipal de Usulután, a las 8:00 a.m.; el miércoles 26, en la Casa Comunal Meanguera del Golfo a las 10:00 a.m.; y el jueves 27, en Gobernación Política Departamental La Unión a las 9:00 a.m.

Las categorías del Premio son: Premio Ayudando a Quienes Ayudan, se entregará el jueves 18 de noviembre y está dirigido a ONGs, el primer lugar de esta modalidad recibirá $100,000 como premio, el segundo lugar se llevará $75,000 y el tercer lugar $50,000.

Premio Desarrollo Comunitario, que se entregará el 15 de noviembre y está dirigido a líderes comunitarios, personas o proyectos que trabajan para su comunidad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con el componente especial de “trabajo comunitario”. En esta categoría son varios premios de $15,000; $10,000 y $5,000.

Premio Emprendimiento Social, se entregará el 16 de noviembre, para reconocer el trabajo de emprendedores que aplican un modelo de negocio a la generación de impacto social, innovando para crear soluciones sostenibles ante retos comunitarios y sociales. En esta categoría se aplican varios premios de $30,000; $20,000 y $10,000.

El periodo de inscripción termina el 14 de julio de 2021 y se puede realizar en línea a través de la página www.fundaciongloriakriete.org; en la pestaña Premio Ayudando a Quienes Ayudan se encontrarán tres opciones de formulario, uno para cada categoría del premio, allí se busca la opción para descargar un archivo con la información que se requiere para poder aplicar.