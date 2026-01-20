Congresistas de EUA en Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador

El presidente Bukele atribuyó el éxito de los planes de seguridad, a la asistencia de Dios en cada uno de los momentos de este proceso que ha sido criticado acremente por personas que no están de acuerdo con el mismo.

Foto: SDP.

San Salvador. El Presidente Nayib Bukele presidió el Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador, que reunió a miembros de la Junta Directiva de Próspera Foundation, integrada por senadores y congresistas de los Estados Unidos.

En la actividad desarrollada en el Palacio Nacional de San Salvador, participaron también autoridades de los tres órganos del Estado y líderes de la iglesia evangélica del país.

El presidente Bukele atribuyó el éxito de los planes de seguridad, a la asistencia de Dios en cada uno de los momentos de este proceso que ha sido criticado acremente por personas que no están de acuerdo con el mismo.

Durante su discurso, el mandatario recordó el pasado oscuro que por años marcó al territorio salvadoreño, consecuencia de la violencia ejercida por las pandillas. Recordó cómo ese período dejó profundas heridas en las comunidades y limitó el desarrollo del país, subrayando que la superación de esa etapa ha requerido decisiones firmes, pero también una base sólida de valores, fe y unidad nacional.

Desde marzo de 2022, cuando los grupos criminales intentaron arrodillar a la administración Bukele, más de 70 mil terroristas han sido encarcelados, centenares de vehículos y teléfonos celulares decomisados y las finanzas de los grupos criminales severamente golpeadas.

«Vamos a recordar al Presidente Bukele por los tantos éxitos que ha tenido en su administración (…). En la escritura dice que si levantamos el nombre de Jesús, todas las cosas serán atraídas a Él. Así que hoy, juntos en El Salvador, en el primer desayuno nacional de oración en este país, estamos levantando el nombre que es sobre todo nombre», expresó el fundador de Próspera Foundation, Manuel Espina.