Conductor peligroso no podrá manejar durante un año

San Salvador. Un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol el pasado 10 de octubre, en el marco de la Tormenta Tropical Julia, ha sido encontrado culpable de conducción peligrosa y condenado por un tribunal de justicia.

Se trata de Tomás Saravia Segovia, de 47 años, quien conducía un vehículo al final de la calle Agua Caliente, en el límite de San Salvador y Soyapango.

Los soldados que daban seguridad por un derrumbe que ocurrió en la zona observaron como Saravia Segovia arrolló varios conos que indicaban precaución en la calle, debido a un eventual derrumbe que pudiera provocar “Julia”.

Según los soldados, al ver el comportamiento del ahora sentenciado procedieron a retenerlo para luego entregarlo a la Policía Nacional Civil, cuyos elementos, al realizarle el estudio de alcotest, le detectaron 232° de alcohol en sangre.

Aparte de su condición de ebriedad, Saravia Segovia no portaba licencia de conducir, tarjeta de circulación ni Documento Único de Identidad.

El Juzgado 3° de Paz resolvió decretar una suspensión condicional del procedimiento a cambio que el imputado cumpla las siguientes reglas de conducta: no salir del país, presentarse ante un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, evitar consumir bebidas embriagantes, no cambiar de domicilio, someterse a un trabajo de utilidad pública y no conducir vehículos durante un año.

La suspensión condicional del procedimiento es una medida alterna que permite terminar anticipadamente el procedimiento si se cumplen los requisitos establecidos en la ley. Este beneficio supone que el imputado no ha sido sentenciado a más de tres años de cárcel y que no ha tenido antecedentes penales.