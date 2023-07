Cómo lograr el equilibrio cuando se trata de compartir en línea

Consejos amistosos y pasos simples para mantener tus datos, privacidad y secretos más profundos seguros y protegidos.

Foto: Samsung.

San Salvador. Como los primeros en crecer completamente en línea, los miembros de la Generación Z pueden tener un conocimiento profundo de lo que se puede y lo que no se puede compartir en plataformas públicas, pero eso no significa que a veces no compartamos demasiado.

Entonces, la pregunta es: ¿Cuánto compartimos sin siquiera darnos cuenta? Olvídate de los check-ins y pin drops. Es posible que tu teléfono ya esté proporcionando esta información, lo sepas o no.

Según una investigación de 2018, los datos de ubicación se envían a las aplicaciones de los smartphones hasta 14 mil veces al día. Y, además, también estamos compartiendo datos sin querer de otras maneras.

En una encuesta reciente de BDG Studios/OnePoll con más de 1 mil miembros de la Generación Z de los Estados Unidos, el 22% de los encuestados informó haber enviado accidentalmente a un compañero de trabajo o jefe un mensaje vergonzoso o personal destinado a familiares o amigos.

Para hacer las cosas aún más vergonzosas, 36 encuestados señalaron que este disparo móvil equivocado era un «mensaje íntimo» destinado a una pareja romántica.

También estamos recibiendo información sin querer. ¿Alguna vez has mirado hacia abajo para ver una transferencia instantánea de archivos no deseada? No estás solo. En esa misma encuesta, el 46% de los encuestados admitieron haber recibido un archivo no solicitado de un extraño.

Más allá de no ser bienvenido, dejar tu Bluetooth abierto y sin protección les da a los extraños un acceso invasivo a tus datos privados.

Con Samsung, los usuarios no tienen que preocuparse por caras sonrientes guiñadoras que interrumpan una agradable noche con amigos. Por un lado, está Private Share, que mantiene fácilmente toda la información de tu teléfono encriptada de forma segura para proteger a ti y a tu privacidad.

La función permite que los usuarios elijan qué fotos, audio y documentos enviar a personas específicas, e incluso puede establecer una fecha de caducidad de los datos, para que puedas decidir quién ve qué y cuándo.

Otra herramienta es el Security & Privacy Dashboard de Samsung, que permite que los usuarios tomen decisiones sobre quién puede acceder a sus datos y cuándo, permitiéndoles activar y desactivar fácilmente los permisos de la aplicación, o incluso simplemente desactivar el acceso a la cámara y el micrófono.