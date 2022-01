Comisión Especial dictamina a favor de desafuero de dos diputados de NI

La FGR acusa a los diputados José Ilofio García y a Gerardo Aguilar de cometer el delito de Cohecho Impropio. Será el pleno legislativo que decidirá si se les retira el fuero a los funcionarios.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. La Comisión Especial de Antejuicio dictaminó favorable para declarar “ha lugar a formación de causa” para que el pleno legislativo decida si desafuera o no a José Ilofio García y Gerardo Aguilar, por haber intentado obtener beneficios económicos y políticos mediante negociaciones oscuras para debilitar a la bancada legislativa de Nuevas Ideas.

Ambas personas fueron elegidas como diputados propietarios de Nuevas Ideas, por el departamento de Cabañas y San Vicente, respectivamente y se reunieron con el opositor Roy García aparentemente bajo el patrocinio de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, aunque la misma se desmarcó de ello, aunque en una conversación filtrada esta fue mencionada por los negociantes.

Ayer, los miembros de la Comisión Especial, luego de los alegatos finales con las partes, tomaron esa decisión declarar como favorable el dictamen porque consideraron que los dos diputados conspiraron para dividir a la bancada cyan, como lo señaló el Diputado Presidente de la comisión, William Soriano.

La próxima semana, el pleno conocerá el dictamen favorable, para que se defina si los dos diputados pierden o no su fuero para ser sometido ante los tribunales comunes.

La Diputada Alexia Rivas, quien fungió como fiscal en la comisión especial, expresó que “en Nuevas Ideas no se tolera la traición, no vamos a ser tapadera de nadie. No nos vamos a comportar como ARENA, que protegió a Norman Quijano, pese a hacer pacto con pandillas”.

El argumento principal de Rivas es que García y Aguilar traicionaron a sus equipos de trabajo, a sus electores y a los que confiaron en ellos, en la búsqueda de sus intereses personales e individuales, aparte de intentar socavar el trabajo que ha ejecutado Nuevas Ideas durante los más de siete meses que tienen frente a la Asamblea Legislativa.

Los dos acusados pretendían un millón de dólares, más la ciudadanía estadounidense, lo cual querían plantearlo a “la Osa Mayor” (Jean Manes, según la interpretación de muchos políticos) sin dejar evidencias de reuniones en la Embajada.

Los dos diputados señalados ofrecían dividir a la bancada cyan en la Asamblea Legislativa y que, según ellos, entre 15 y 25 estarían interesados en las prebendas, según un audio filtrado por el partido Nuevas Ideas.

Los diputados García y Aguilar, de acuerdo a las evidencias, negociaron prebendas a cambio de votar en el pleno en contra de los principios de democracia, transparencia y bienestar de los salvadoreños que abandera el partido Nuevas Ideas.

Roy García fue acusado del delito de cohecho activo en perjuicio de la administración pública, por lo que un juzgado de San Salvador decretó instrucción formal del proceso con detención provisional en su contra. García huye de la justicia.