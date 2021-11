Citi anuncia oferta de bono de US$1 mil millones en financiación social

Los fondos servirán para promover iniciativas de impacto comunitario a nivel global y ampliar el acceso a servicios financieros, viviendas asequibles, atención de salud y educación, para apoyar el compromiso de Citi de US$ 1 billón en Financiación Sostenible hacia 2030.

Foto: Citi

New York. Citi expandirá el acceso a servicios esenciales para 15 millones de hogares, que incluyen a 10 millones de mujeres, globalmente, para 2025. Para ello lanzó la oferta del Bono de Financiación Social por un monto de US$ 1 mil millones que apoya a desarrollos con propósito social en mercados emergentes en todo el mundo.

Lo recaudado se destinará a financiar una gama de iniciativas, como proyectos que expanden el acceso a servicios financieros, vivienda asequible, infraestructura básica, atención de salud y educación en comunidades desatendidas y no bancarizadas en mercados emergentes.

El Bono de Financiación Social de Citi se construye sobre la base de la especialización de Citi en las finanzas inclusivas y profundiza los esfuerzos para promover un impacto social positivo e innovaciones financieras.

El bono apoya el compromiso de US$ 1 billón de Citi con las finanzas sostenibles anunciado este año, que incluye US$ 500 mil millones para financiación social y US$ 500 mil millones para financiación ambiental para 2030, en forma alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Como parte del objetivo de US$ 500 mil millones para financiación social, Citi se propone ampliar el acceso a servicios esenciales para 15 millones de hogares, lo cual incluye a 10 millones de mujeres, dentro de los primeros años de su compromiso 2030.

“El Bono de Financiación Social de Citi es un gran ejemplo de cómo estamos usando nuestras capacidades de negocio para maximizar el impacto que podemos tener como banco, especialmente al apoyar a mercados emergentes en su recuperación de COVID-19”, señaló Jane Fraser, CEO de Citi.

Para ayudar a cumplir su objetivo de financiación social de US$ 500 millones, Citi está expandiendo el enfoque de su equipo de Citi Social Finance, que trabajará con los negocios de Citi globalmente para desarrollar soluciones que permitan al banco, sus clientes y socios expandir la inclusión social, acelerar el acceso a servicios básicos, impulsar la creación de empleo y desarrollar la escala de la infraestructura social.

La oferta del bono se realiza luego del anuncio del nuevo Marco de Financiación Social de Citi; uno de los primeros marcos globales de financiación social enfocados en facilitar la inclusión financiera, la vivienda asequible y el acceso a servicios esenciales en mercados emergentes.

El marco detalla cómo se seleccionarán los proyectos y activos, y Citi presentará informes anuales sobre el uso de los fondos y su impacto. Sustainalytics, un proveedor independiente de investigación en sostenibilidad, análisis y servicios a instituciones financieras globalmente, ha revisado el Marco y confirmó en su evaluación la alineación con los requisitos de transparencia e informe de los Principios de Bonos Sociales 2021 de ICMA.