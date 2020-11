CICIES/OEA y Alcaldía capitalina firman alianza contra la corrupción

La Administración de Ernesto Muyshondt es cuestionada por retenciones de cuotas laborales no transferidas a las instituciones pertinentes, pero el edil afirma: “nosotros somos transparentes”.

Foto: CICIES.

San Salvador. La Alcaldía de San Salvador, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador y la Organización de los Estados Americanos CICIES/OEA, firmaron un Convenio de cooperación técnica en materia de transparencia y anticorrupción.

El compromiso mutuo es hacer una hoja de ruta para definir prioridades, fortalecer las capacidades técnicas en transparencia del municipio y desarrollar los proyectos a partir del próximo año.

“Fortalecer los controles internos de las instituciones es garantía de una mejor administración de los recursos públicos. Prevenir es menos oneroso que perseguir la corrupción”, explicó Ronalth Ochaeta.

El Alcalde Ernesto Muyshondt, en cuya administración se ha denunciado la retención de cuotas laborales que no son transferidas a las AFP, al ISSS ni a los bancos donde los trabajadores son deudores, dice que “lo que buscamos es mayor rendición de cuentas y que haya más transparencia en la Alcaldía”.

En el caso de las retenciones no transferidas, la FGR ha acusado al Tesorero Municipal como presunto responsable de ese delito, pero Musyshondt dice que está pidiendo el acompañamiento de la CICIES “porque nosotros somos transparentes”, afirma.

En una entrevista televisiva, el Fiscal General Raúl Melara fue cuestionado porque en el caso particular de San Salvador, se procesa a un subalterno del Alcalde con relación a las retenciones no transferidas.

Al respecto Melara dijo que a él le cuesta creer que un alcalde no sepa lo que está sucediendo en su institución pero que mientras no tenga pruebas no puede proceder contra Muyshondt.

En relación con el Convenio CICIES/OEA y Alcaldía, en este se establece que la CICIES podrá brindar asistencia técnica y asesoría en temas como: la implementación de políticas públicas anticorrupción a nivel municipal, reformas de ley, intercambio de buenas prácticas de transparencia y participación de la sociedad civil.