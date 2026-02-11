Capturan a sospechoso de asesinar a Cabo en paso ciego en Metapán

El ministro de Seguridad dijo que la banda está formada por cinco salvadoreños y un guatemalteco y ya se trabaja para gestionar la captura del extranjero. Esta banda se dedica al contrabando de cigarrillos y la inteligencia policial salvadoreña ha determinado que esta era la sexta vez que la banda movía el cargamento ilegal de cigarros.

Foto: Gabinete de Seguridad.

San Salvador. Autoridades del Gabinete de Seguridad informaron esta mañana que el presunto asesino de un cabo de la Fuerza Armada y otros cuatro sospechosos han sido capturados.

El pasado viernes 6 de febrero falleció un cabo de la Fuerza Armada en el cumplimiento del deber, durante un operativo anticontrabando en cantón El Brujo, en Metapán, Santa Ana.

Las autoridades identificaron a la víctima como Pablo Israel Cortés Recinos; el Cabo y otros elementos realizaban labores de custodia en un Paso Fronterizo No Habilitado en Metapán, Santa Ana Norte, aseguró el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.

Cabo Pablo Israel Cortés Recinos.

Según Merino Monroy, el presunto asesino es Aldo Abel Lara López, detenido en el lugar de los hechos. Junto a Lara López fueron capturados Mario Ernesto Guevara Pineda, Meybelin Michelle Martínez Flores, Justin Alexander Ramírez Maldonado y David Josué Salterio Polanco.

En tanto el ministro de Seguridad dijo que la banda está formada por cinco salvadoreños y un guatemalteco y ya se trabaja para gestionar la captura del extranjero. Esta banda se dedica al contrabando de cigarrillos y la inteligencia policial salvadoreña ha determinado que esta era la sexta vez que la banda movía el cargamento ilegal de cigarros.

Cuando ocurrió el ataque letal, los delincuentes utilizaron una camioneta Kia roja placas 103 B1B que fue alquilado por Meybelin Michelle Martínez Flores, quien figura entre los cinco detenidos.