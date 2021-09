Capturan a nueve exfuncionarios del gobierno de Sáncez Cerén por corrupción

Sobre este caso, el 27 de junio de 2019 el Ministerio de Seguridad interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República, sobre funcionarios de la gestión de Sánchez Cerén, que crearon una red para desviar recursos económicos de las tiendas de centros penales a través de Asocambio, contextualizaron las autoridades.

San Salvador. El Ministro de Justicia y Seguridad Püblica, Gustavo Villatoro, anunció que esta tarde de jueves han sido detenidos nueve exfuncionarios vinculados con una investigación denominada Asocambio.

El nombre tiene que ver con la Asociación Yo Cambio, con el cual los nueve detenidos se habrían lucrado y, al mismo tiempo, habría cometido al menos cuatro delitos.

“Este día, develamos una nueva forma de enriquecerse de forma indebida por parte de ex funcionarios del gobierno del FMLN en el periodo del ex presidente Salvador Sánchez Cerén y de no llevar dinero a escuelas, salud y seguridad”, afirmó el Ministro Villatoro.

No todos los implicados en el caso Asocambio han sido detenidos, faltan algunos exfuncionarios que fueron beneficiados con el dinero público que los ahora detenidos drenaron de las arcas del Estado, han dicho las autoridades.

Desde la perspectiva de las instituciones oficiales que han procedido a las detenciones, el FMLN comenzó a usar las ONGs antes, durante y después de la guerra para financiar sus actividades como guerrilla; pero una vez llegaron al poder continuaron con esas prácticas “utilizando figuras que ya conocían”.

El Fmln, cuadro al cual pertenecían los detenidos, como miembros del gabinete, no ha reaccionado a las detenciones; pero las autoridades de Justicia y Seguridad se adelantaron a advertir que esto no se trata de una persecución política.

“Estamos persiguiendo a ex funcionarios que jugaron con la sangre del pueblo en beneficio de sus bolsillos”, advirtió el titular de la Cartera de Justicia.

Sobre este caso, el 27 de junio de 2019 el Ministerio de Seguridad interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República, sobre funcionarios de la gestión de Sánchez Cerén, que crearon una red para desviar recursos económicos de las tiendas de centros penales a través de Asocambio, contextualizaron las autoridades.