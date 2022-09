Capturan a agentes de STO denunciados por hurto durante patrullaje

En total, cuatro agentes realizaron el patrullaje en la referida unidad policial y, aunque las fuentes no especifican la situación de los otros dos a quienes no les encontraron evidencias, se presume su detención por no haber informado del proceder de los otros dos miembros de la corporación.

Foto: PNC.

San Salvador. Al menos cuatro agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) han sido detenidos tras una denuncia de hurto interpuesta por un ciudadano.

El denunciante dijo que los agentes que patrullaban en un vehículo policial placas N-6-418, le hurtaron $106 en efectivo y una cartera color café. Esto ocurrió sobre la calle “5 de Noviembre”, en San Salvador.

El relato policial indica que tras la denuncia se procedió a una requisa en el vehículo usado por los denunciados, en el interior del parqueo de la Delegación de la Policía Nacional Civil ubicada en final avenida Mérida, San Salvador.

Durante el procedimiento, el equipo de la Sección Técnico Científico Forense revisó el EQ. 01-2635 asignado a la STO 5. En efecto, fue encontrada la cartera café al agente Marvin Ramírez y al agente José Salazar, parte del dinero, presuntamente producto del hurto.

Además, en el interior de la patrulla se encontraron 18 porciones de marihuana y 82 de sustancias blanquecinas (crack); al realizar las pruebas de campo ambas sustancias dieron positivo a drogas.

Fuentes oficiales dijeron que el procedimiento realizado el viernes al final de la tarde, estuvo a cargo del personal de la Unidad de Asuntos Internos al mando del Sargento Sebastián Blanco y supervisado por la Subcomisionada Ivonet Salguero, oficial de Servicio de Delegación. En total, cuatro agentes realizaron el patrullaje en la referida unidad policial y, aunque las fuentes no especifican la situación de los otros dos a quienes no les encontraron evidencias, se presume su detención por no haber informado del proceder de los otros dos miembros de la corporación.