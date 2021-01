Candidato de Nuestro Tiempo se desliga de la plataforma legislativa del partido

Emmanuel Barahona: si bien existen puntos con los que estoy de acuerdo, como la lucha contra la corrupción, existen otros puntos con tendencia progresista que me resulta difícil apoyar.

Foto: Redes sociales.

San Salvador. Mediante un mensaje en un vídeo divulgado en sus redes sociales, el candidato a diputado por el partido Nuestro Tiempo, Emmanuel Barahona, se ha desligado “por completo de la plataforma legislativa” presentada por dicho partido.

En su mensaje, Barahona ha señalado que algunos de los componentes del programa riñen con sus valores éticos, aludiendo a “puntos que expresamente se dijo que no serían incluidos, puesto que nunca se alcanzaron acuerdos unánimes entre todos los candidatos”.

“Me desligo públicamente de posturas a favor del aborto, legalización de la marihuana y negociación con las pandillas expresadas por otros candidatos”, señaló el aspirante de Nuestro Tiempo.

“Ingresé a la política partidaria con la firme convicción que nuestro país merece algo mejor, merecemos políticos preparados y por eso decidí ingresar a Nuestro Tiempo. Sin embargo, con el lanzamiento de la plataforma legislativa, me llevé una gran decepción”, justificó el candidato.

Nuestro Tiempo es liderada por Johnny Wright, hijo de Juan Wright, fundador del partido Arena, quien es señalado de participar en el desfalco de más de $10 millones provenientes de Taiwán, junto con el expresidente Francisco Flores.

El fundador de Nuestro Tiempo también defendió a su abuelo, Guillermo Sol Bang, por cuyo entuerto con CEL-ENEL el país perdió más de $505 millones, como se sabe públicamente. En el caso no hubo condena, no porque no se hayan probado los hechos, sino porque el exfiscal General, Luis Martínez, ahora preso por corrupción, dejo prescribir el delito.

Otro caso

A finales de diciembre de 2020, José Vela, otro candidato del mismo partido dijo en una entrevista a un medio digital que hasta esa fecha (27 de diciembre de 2020) “Continúo desconociendo cuál es la estrategia política de Nuestro Tiempo”.

Aun así, Vela, ya figuraba como una de las opciones del partido Nuestro Tiempo. Vela dio de qué hablar en redes sociales luego de mostrar su descontento con su partido por unas vallas publicitarias donde aparecen los rostros de otros cinco candidatos de Nuestro Tiempo, incluyendo a tres que se postulan por San Salvador, al igual que él, lo que señaló como favoritismo, pues su rostro no fue incluido.

En varias ocasiones el partido ha sido criticado por las posturas opuestas de sus candidatos. Sus líderes han respondido con la que consideran es una de sus características: la diversidad de pensamiento al interior del partido.