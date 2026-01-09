Cae mujer tras desmantelamiento de campamento clandestino

Tras la agresión ilegítima la Fuerza Armada inició y mantiene una operación de búsqueda y rastreo de los atacantes, con apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea.

Foto: FA.

Usulután. El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, informó que infantes de Marina desmantelaron el jueves un campamento clandestino de un grupo terrorista, en el cantón Salinas de Sisiguayo, Jiquilisco, Usulután Oeste.

Durante la intervención fue encontrado un teléfono celular en donde se constató que una mujer identificada como Ana María Castillo colaboraba con los pandilleros informándoles de operativos en la zona.

La mujer fue localizada y capturada, señala el informe del funcionario, quien, además, señaló que desde el campamento clandestino al menos cinco pandilleros atacaron a la patrulla militar que resguarda la zona.

“Se produjo una agresión ilegítima por parte de cinco individuos, quienes huyeron del lugar y vestían ropa camuflajeada”, aseguró Merino Monroy. El personal de la Fuerza Armada resultó ileso.

Además del celular, fue incautado un panel solar y abastecimientos logísticos. En el dispositivo móvil se localizó un chat en el que Ana María Castillo, alertaba sobre la presencia del personal militar en la zona, reiteró el ministro.

Tras la agresión ilegítima la Fuerza Armada inició y mantiene una operación de búsqueda y rastreo de los atacantes, con apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea. “Reafirmamos nuestro compromiso de proteger la seguridad y la tranquilidad de la población, actuando con firmeza en contra de las estructuras criminales y de los que se atrevan a colaborar con las mismas”, sentenció el funcionario.