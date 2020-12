CADEJO abre en Plaza Jabes, Santa Elena, en La Libertad

Los salvadoreños que deseen visitar, lo podrán hacer respetando todas las medidas de bioseguridad en un horario de atención de lunes a jueves de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.; los días viernes y sábado en un horario extendido de 11:00 a.m. hasta las 12:00 a.m.

Foto: Cadejo.

La Libertad. El crecimiento y la expansión continúa con el lanzamiento y apertura de una cervecería de Cadejo Brewing Company en Santa Elena, específicamente en la “Plaza Jabes”.

Cadejo Brewing Company es el pionero en la cerveza artesanal en El Salvador y después de casi ocho años de seguir siendo líderes, sigue brindando nuevas oportunidades a más personas de no sólo contar con buena cerveza, sino también de obtener un empleo.

“Nosotros lo que buscamos es que más personas sigan progresando en este país, Cadejo Brewing Company no se queda atrás, y los que nos interesa es ir creciendo junto a ustedes; inyectando un nuevo empuje al dinamismo económico de esta nación”, dijo David Falkenstein, Gerente General de Cadejo.

En esta nueva sucursal tendrá disponible todas las variedades de cerveza Cadejo Brewing Company y Sivar Brewing Company. Se mantiene una cervecería enfocada en la calidad de sus productos y en la pasión que le ponen a todo lo que hacen.

Los salvadoreños que deseen visitar, lo podrán hacer respetando todas las medidas de bioseguridad en un horario de atención de lunes a jueves de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.; los días viernes y sábado en un horario extendido de 11:00 a.m. hasta las 12:00 a.m.

“Así mismo les recordamos la importancia de cuidarnos portando siempre su mascarilla, respetando el distanciamiento social, uso de alcohol gel, así como acatar las medidas de bioseguridad que Cadejo Brewing Company ha previsto”, dijeron sus representantes.