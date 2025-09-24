Buscan servir energía eléctrica a sectores marginados

Los propietarios que vendan voluntariamente sus terrenos a la CEL para el programa estarán exentos de pagar Impuesto sobre la Renta por ganancia de capital y no tendrán que presentar el formulario respectivo.

Foto: AL.

San Salvador. El “Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador” fue aprobado esta semana por la Asamblea Legislativa para favorecer, inicialmente a más de 8 mil hogares; en los siguientes cuatro años, se espera que el programa permita cubrir el 100 % del suministro eléctrico en todo el país.

Las disposiciones aprobadas estarán vigentes durante seis años y otorgarán exenciones tributarias a contratistas de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) o subcontratistas relacionados con el Programa de Acceso Universal.

Los diputados que dieron sus votos (57 en total, sin los de la oposición) explicaron que el proyecto pretende reducir la desigualdad en el acceso a la energía eléctrica y fomentar el desarrollo económico y social de comunidades con altos índices de pobreza.

Se habla así de poblaciones indígenas y de otras zonas poblacionales con menor desarrollo que en la zona urbana.

En relación con las disposiciones, estas incluyen la exoneración del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios o IVA, impuestos y aranceles por importaciones, así como de los aranceles por servicios del Centro Nacional de Registros (CNR).

Además, los ingresos que obtengan contratistas y subcontratistas por actividades relacionadas al programa no pagarán Impuesto sobre la Renta (ISR) hasta que se entreguen las obras, bienes o servicios.

El programa será ejecutado por la CEL y financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual cubrirá los costos de planificación, diseño, construcción de redes de distribución y sistemas de generación eléctrica, así como la adquisición de equipos.

Para recibir las exenciones, los beneficiarios deberán solicitarlo por escrito a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), adjuntando documentos que comprueben su relación con el programa. La DGII deberá resolver en un máximo de diez días hábiles.

Los contratistas y subcontratistas deberán llevar registros especiales de compras y ventas vinculadas al programa y presentarlos cuando se requiera, además de cumplir con las declaraciones tributarias y aduaneras correspondientes.

Las empresas distribuidoras de energía deberán facilitar gestiones, trámites y servicios, así como realizar los ajustes necesarios a sus redes de distribución para garantizar la conexión de los proyectos de extensión del programa, conforme a los lineamientos de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

Los parlamentarios también aprobaron las disposiciones especiales de carácter tributario para los contratos multicliente entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacionales o extranjeras, y para los contratos de licencia de datos entre el titular de un contrato multicliente y los adquirentes de los datos.

El contrato multicliente se refiere a los que la autónoma establece con una o varias empresas y estas realizan estudios geocientíficos y geofísicos para buscar hidrocarburos (petróleo y gas) en el país, asumiendo su propio costo y riesgo.