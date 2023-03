Burna Boy llevará emoción a final UEFA Champions League 2023

Los fanáticos tendrán la oportunidad única de formar parte del espectáculo previo a la final de la Champions League junto al artista ganador de un Grammy, Burna Boy.

Foto: Cortesía.

Nueva York. Pepsi y la UEFA anunciaron que el cantante, compositor y productor de discos multiplatino, Burna Boy, coprotagonizará el Pepsi Kick Off Show en la final de la UEFA Champions League (UCL) 2023 el próximo 10 de junio.

Por primera vez, los fanáticos tendrán la oportunidad de participar en el mayor acontecimiento deportivo anual del mundo.

El artista de los éxitos internacionales «It’s Plenty» y «Last Last» aportará su característico estilo afrobeat al Estadio Olímpico Atatürk de Estambul momentos antes de que comience el partido más importante del fútbol de clubes. Burna Boy, quien recientemente lanzó su sexto álbum ‘Love, Damini’, subirá al escenario de Pepsi junto a otra figura mundial que pronto será anunciada.

El anuncio del espectáculo se hizo a través de TikTok, cuando Burna Boy unió fuerzas con los embajadores de Pepsi fútbol: Leo Messi, campeón mundial; Vini Jr, campeón de la UCL; y Leah Williamson, estrella de las Lionesses, equipo ganador de la Eurocopa.

Las celebridades animaron a los fanáticos a mostrar sus mejores pasos de baile y habilidades con el balón, publicándolas en TikTok con el hashtag #PepsiKickOffShow. Las mejores publicaciones serán seleccionadas para participar en el Pepsi Kick Off Show en la final de la UEFA Champions League 2023.

Burna Boy comentó: “Como gran aficionado al fútbol, sé que no hay nada más importante que la UEFA Champions League. Es por eso me emociona mucho presentarme en el escenario de Pepsi en la final de este año. La música y el fútbol son la mejor combinación, así que llevaré buenas energías y haré magia en Estambul. El mundo no está listo para lo que tenemos preparado”.

En su séptima edición, el Pepsi Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League, anteriormente conocido como la Ceremonia de Apertura de la UEFA Champions League, se transmitirá en más de 200 países y territorios mundiales minutos antes que comience el partido más destacado de la temporada de fútbol de clubes.

El Kick Off Show es sólo uno de los tantos emocionantes momentos que Pepsi y la UEFA ofrecerán a los fanáticos del fútbol esta temporada, incluyendo el anuncio de otra superestrella mundial que se unirá al espectáculo de apertura del partido, videos en TikTok, colaboraciones de moda, innovaciones de productos y mucho más.