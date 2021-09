Bukele podrá inscribirse como candidato a un segundo período continuo

El Tribunal Supremo Electoral informó que acatará la orden de la Sala de lo Constitucional, si el Presidente Nayib Bukele desea competir para un nuevo mandato en 2024 y si un partido político lo postula.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. La Sala de lo Constitucional resolvió el viernes que el Presidente Nayib Bukele podrá aspirar a un segundo período presidencial y ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral “dar cumplimiento a la presente resolución en lo relacionado a permitir de conformidad con el artículo 152 ordinal 1° que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido Presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.

Este mandato se desprende de una demanda que el abogado Salvador Anaya interpuso en febrero de 2021 contra una ciudadana a la cual pretendía despojarla de sus derechos porque, a su juicio, ella los perdió por apoyar la reelección del Presidente Bukele.

Anaya se ampara en el Art. 75 de la Constitución donde se establece que “Pierden los derechos de ciudadano: 24º Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”.

Pero la actual Sala de lo Constitucional decidió sobreseer la demanda, por las siguientes razones: porque el planteamiento del actor carece de fundamento objetivo suficiente, ya que se ha limitado a aseverar cuestiones que implicarían la pérdida de derechos de una ciudadana con base en noticias de prensa y digitales, que se constituyen en fuentes indirectas y de referencia que no son suficientemente fiables para aceptar la probabilidad de que se haya cometido la conducta afirmada en la demanda; debido a que se parte de una argumentación derivada de la utilización de criterios interpretativos erróneos de las normas constitucionales invocadas; en razón que, aunque se hubiese rendido prueba suficiente, el proceso se habría sobreseído por admisión indebida de la demanda, dado que no puede considerarse que hay apoyo o promoción a la reelección presidencial si no existe una manifestación real y expresa del Presidente de la República sobre su intención de reelegirse en el cargo que ostenta o la realización de actos tendentes a este fin.